Certopus هي منصة بيانات الاعتماد الرقمية الأكثر ثقة لتصميم وإنشاء وتخزين وإرسال شهادات / بيانات اعتماد يمكن التحقق منها مباشرة من أطراف أصابعك.

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