بدائل - CentralReach

SimplePractice
simplepractice.com
SimplePractice هو برنامج لإدارة الممارسات الصحية يوفر أدوات لتحديد المواعيد، الفوترة، الرعاية الصحية عن بُعد، وإدارة وثائق العملاء.
Doctolib
doctolib.fr
تطبيق Doctolib يسهل حجز المواعيد مع الأطباء والمهنيين الصحيين بسرعة وسهولة عبر الإنترنت.
Happify
happify.com
تطبيق Happify يساعد المستخدمين على إدارة التوتر والقلق من خلال أنشطة وألعاب تعزز التفكير الإيجابي والصحة النفسية.
AdvancedMD
advancedmd.com
AdvancedMD هو تطبيق لإدارة الممارسات الطبية، يوفر سجلات صحية إلكترونية، جدولة، تذكيرات، وتواصل مع المرضى في سحابة موحدة.
Valant
valant.io
Valant هو تطبيق لإدارة السجلات الصحية الإلكترونية مصمم لتحسين رعاية الصحة السلوكية، يسهل توثيق المعلومات وإدارة الممارسات وتأمين المدفوعات.
TherapyNotes
therapynotes.com
TherapyNotes هو برنامج لإدارة الممارسات الصحية العقلية، يوفر سجلات طبية إلكترونية، أدوات جدولة، وفوترة، مع دعم آمن وموثوق.
Practice Fusion
practicefusion.com
تطبيق Practice Fusion هو منصة سجلات صحية إلكترونية سحابية تتيح للأطباء والمرضى إدارة الرعاية الصحية بفعالية وتوفير بيانات آمنة.
CollaborateMD
collaboratemd.com
تساعد تطبيق CollaborateMD مقدمي الرعاية الصحية في إدارة الفواتير، وتحسين سير العمل، وتتبع المطالبات، وجدولة المواعيد، وتقديم مطالبات إلكترونية.
Weave
getweave.com
تجمع تطبيق Weave بين نظام هاتف متقدم ومجموعة من أدوات النمو على منصة واحدة، مما يسهل الوصول إلى المرضى الجدد وزيادة الإيرادات.
Quenza
quenza.com
Quenza هو تطبيق يساعد المدربين وممارسي الصحة العقلية في التفاعل مع عملائهم من خلال أنشطة، مهام، وتقييمات، مما يسهل متابعة التقدم.
Nabla
nabla.com
NABLA هو مساعد ذكاء اصطناعي يساعد أخصائيي الرعاية الصحية في تبسيط الوثائق والمهام الإدارية، مما يعزز الكفاءة وجودة رعاية المرضى.
TheraNest
theranest.com
TheraNest هو برنامج لإدارة الممارسات الصحية العقلية، يوفر أدوات للجدولة، الفواتير، والتوثيق، ويدعم الرعاية عن بُعد وتحسين تجربة العملاء.
Jane
jane.app
جين هي منصة لإدارة الصحة والرفاهية توفر أدوات للجدولة والفواتير وإدارة مرضى، مع دعم للحجز عبر الإنترنت والاتصالات والتقارير السريرية.
Lyra
lyrahealth.com
Lyra هو تطبيق للصحة العقلية يوفر رعاية سرية وموارد لمساعدتك في إدارة التوتر والقلق، بالإضافة إلى الاتصال بمقدمي خدمات الصحة العقلية.
Supanote
supanote.ai
تطبيق Supanote هو مسجل ملاحظات ذكي يساعد المعالجين على كتابة ملاحظات الجلسات بشكل آلي ويدعم تنسيقات متعددة مع الحفاظ على الخصوصية.
Wellscribe
wellscribe.in
تطبيق Wellscribe هو منصة سجلات طبية إلكترونية مصممة لمساعدة العيادات الصغيرة والممارسين الطبيين، حيث تسهل تخزين البيانات وإدارة المواعيد والوصفات الرقمية.
Rectangle Health
rectanglehealth.com
تطبيق Rectangle Health يبسط إدارة العمليات المالية والإدارية للرعاية الصحية، مما يساعد الممارسات على تحسين الكفاءة وزيادة مدفوعات المرضى.
QGenda
qgenda.com
تطبيق QGenda يسهل جدولة وإدارة القوى العاملة في مجال الرعاية الصحية، مع إدارة فعالة للموارد وتحسين الكفاءة من خلال أتمتة جدولة المهام.
Healthie
legion.health
Healthie هو تطبيق إدارة الرعاية الصحية يقدم نظام سجلات طبية إلكترونية، جدولة، تواصل آمن، وتحليلات لتحسين رعاية المرضى.
iClinic
iclinic.com.br
تطبيق ICLINIC هو نظام إدارة شامل لمقدمي الرعاية الصحية يمكّن من إدارة سجلات المرضى والتواصل الداخلي بكفاءة.
Carepatron
carepatron.com
Carepatron هي منصة شاملة لإدارة الرعاية الصحية، تدعم جدولة المواعيد وإدارة سجلات المرضى والتواصل بين مقدمي الرعاية.
WebPT
webpt.com
WebPT هو تطبيق لإدارة ممارسات العلاج الطبيعي، يوفر أدوات للتوثيق، الجدولة، والفواتير، ويساعد في تحسين رعاية المرضى وكفاءة العمل.
Zunta
zunta.com
تطبيق زونتا يدير فواتير دفع الخدمات التمريضية الخاصة، يشمل ثلاث وحدات: الفواتير، المدفوعات، والتحصيل.
Klara
klara.com
Klara هو تطبيق يهدف إلى تحسين الاتصال بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، مما يسهل إدارة التفاعلات واستفسارات المرضى بشكل فعال.
EasyPractice
easypractice.net
تطبيق EasyPractice يساعد المعالجين والأطباء في إدارة تذكيرات الرسائل النصية، الحجز عبر الإنترنت، والملاحظات.
RXNT
rxnt.com
RXNT هو برنامج متكامل لإدارة الممارسات الصحية والسجلات الطبية الإلكترونية، يوفر أدوات جدولة الفحوصات والفواتير وتعزيز تواصل المرضى.
Profi
profi.io
Profi هو تطبيق يوفر منصة شاملة للمهنيين لإدارة الخدمات مثل الجدولة والدفع وتتبع تقدم العملاء.
Azalea Health
azaleahealth.com
Azalea Health هي منصة إدارة سجلات طبية إلكترونية تشمل إدارة الممارسات، دورة الإيرادات، وحلول الرعاية عن بُعد لمقدمي الرعاية الصحية.
IntelyCare
intelycare.com
تطبيق IntelyCare يساعد المتخصصين في الرعاية الصحية على إدارة جداولهم، استعراض فرص العمل، وتبادل المناوبات بسهولة.
Osmind EHR
osmind.org
Osmind EHR هو تطبيق لإدارة السجلات الصحية الإلكترونية، مخصص لأخصائيي الصحة العقلية لتحسين رعاية المرضى وتسهيل توثيق المعلومات.
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