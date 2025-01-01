بدائل - CentralReach

SimplePractice

SimplePractice

simplepractice.com

SimplePractice هو برنامج لإدارة الممارسات الصحية يوفر أدوات لتحديد المواعيد، الفوترة، الرعاية الصحية عن بُعد، وإدارة وثائق العملاء.

Doctolib

Doctolib

doctolib.fr

تطبيق Doctolib يسهل حجز المواعيد مع الأطباء والمهنيين الصحيين بسرعة وسهولة عبر الإنترنت.

Happify

Happify

happify.com

تطبيق Happify يساعد المستخدمين على إدارة التوتر والقلق من خلال أنشطة وألعاب تعزز التفكير الإيجابي والصحة النفسية.

AdvancedMD

AdvancedMD

advancedmd.com

AdvancedMD هو تطبيق لإدارة الممارسات الطبية، يوفر سجلات صحية إلكترونية، جدولة، تذكيرات، وتواصل مع المرضى في سحابة موحدة.

Valant

Valant

valant.io

Valant هو تطبيق لإدارة السجلات الصحية الإلكترونية مصمم لتحسين رعاية الصحة السلوكية، يسهل توثيق المعلومات وإدارة الممارسات وتأمين المدفوعات.

TherapyNotes

TherapyNotes

therapynotes.com

TherapyNotes هو برنامج لإدارة الممارسات الصحية العقلية، يوفر سجلات طبية إلكترونية، أدوات جدولة، وفوترة، مع دعم آمن وموثوق.

Practice Fusion

Practice Fusion

practicefusion.com

تطبيق Practice Fusion هو منصة سجلات صحية إلكترونية سحابية تتيح للأطباء والمرضى إدارة الرعاية الصحية بفعالية وتوفير بيانات آمنة.

CollaborateMD

CollaborateMD

collaboratemd.com

تساعد تطبيق CollaborateMD مقدمي الرعاية الصحية في إدارة الفواتير، وتحسين سير العمل، وتتبع المطالبات، وجدولة المواعيد، وتقديم مطالبات إلكترونية.

Weave

Weave

getweave.com

تجمع تطبيق Weave بين نظام هاتف متقدم ومجموعة من أدوات النمو على منصة واحدة، مما يسهل الوصول إلى المرضى الجدد وزيادة الإيرادات.

Quenza

Quenza

quenza.com

Quenza هو تطبيق يساعد المدربين وممارسي الصحة العقلية في التفاعل مع عملائهم من خلال أنشطة، مهام، وتقييمات، مما يسهل متابعة التقدم.

Nabla

Nabla

nabla.com

NABLA هو مساعد ذكاء اصطناعي يساعد أخصائيي الرعاية الصحية في تبسيط الوثائق والمهام الإدارية، مما يعزز الكفاءة وجودة رعاية المرضى.

TheraNest

TheraNest

theranest.com

TheraNest هو برنامج لإدارة الممارسات الصحية العقلية، يوفر أدوات للجدولة، الفواتير، والتوثيق، ويدعم الرعاية عن بُعد وتحسين تجربة العملاء.

Jane

Jane

jane.app

جين هي منصة لإدارة الصحة والرفاهية توفر أدوات للجدولة والفواتير وإدارة مرضى، مع دعم للحجز عبر الإنترنت والاتصالات والتقارير السريرية.

Lyra

Lyra

lyrahealth.com

Lyra هو تطبيق للصحة العقلية يوفر رعاية سرية وموارد لمساعدتك في إدارة التوتر والقلق، بالإضافة إلى الاتصال بمقدمي خدمات الصحة العقلية.

Supanote

Supanote

supanote.ai

تطبيق Supanote هو مسجل ملاحظات ذكي يساعد المعالجين على كتابة ملاحظات الجلسات بشكل آلي ويدعم تنسيقات متعددة مع الحفاظ على الخصوصية.

Wellscribe

Wellscribe

wellscribe.in

تطبيق Wellscribe هو منصة سجلات طبية إلكترونية مصممة لمساعدة العيادات الصغيرة والممارسين الطبيين، حيث تسهل تخزين البيانات وإدارة المواعيد والوصفات الرقمية.

Rectangle Health

Rectangle Health

rectanglehealth.com

تطبيق Rectangle Health يبسط إدارة العمليات المالية والإدارية للرعاية الصحية، مما يساعد الممارسات على تحسين الكفاءة وزيادة مدفوعات المرضى.

QGenda

QGenda

qgenda.com

تطبيق QGenda يسهل جدولة وإدارة القوى العاملة في مجال الرعاية الصحية، مع إدارة فعالة للموارد وتحسين الكفاءة من خلال أتمتة جدولة المهام.

Healthie

Healthie

legion.health

Healthie هو تطبيق إدارة الرعاية الصحية يقدم نظام سجلات طبية إلكترونية، جدولة، تواصل آمن، وتحليلات لتحسين رعاية المرضى.

iClinic

iClinic

iclinic.com.br

تطبيق ICLINIC هو نظام إدارة شامل لمقدمي الرعاية الصحية يمكّن من إدارة سجلات المرضى والتواصل الداخلي بكفاءة.

Carepatron

Carepatron

carepatron.com

Carepatron هي منصة شاملة لإدارة الرعاية الصحية، تدعم جدولة المواعيد وإدارة سجلات المرضى والتواصل بين مقدمي الرعاية.

WebPT

WebPT

webpt.com

WebPT هو تطبيق لإدارة ممارسات العلاج الطبيعي، يوفر أدوات للتوثيق، الجدولة، والفواتير، ويساعد في تحسين رعاية المرضى وكفاءة العمل.

Zunta

Zunta

zunta.com

تطبيق زونتا يدير فواتير دفع الخدمات التمريضية الخاصة، يشمل ثلاث وحدات: الفواتير، المدفوعات، والتحصيل.

Klara

Klara

klara.com

Klara هو تطبيق يهدف إلى تحسين الاتصال بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، مما يسهل إدارة التفاعلات واستفسارات المرضى بشكل فعال.

EasyPractice

EasyPractice

easypractice.net

تطبيق EasyPractice يساعد المعالجين والأطباء في إدارة تذكيرات الرسائل النصية، الحجز عبر الإنترنت، والملاحظات.

RXNT

RXNT

rxnt.com

RXNT هو برنامج متكامل لإدارة الممارسات الصحية والسجلات الطبية الإلكترونية، يوفر أدوات جدولة الفحوصات والفواتير وتعزيز تواصل المرضى.

Profi

Profi

profi.io

Profi هو تطبيق يوفر منصة شاملة للمهنيين لإدارة الخدمات مثل الجدولة والدفع وتتبع تقدم العملاء.

Azalea Health

Azalea Health

azaleahealth.com

Azalea Health هي منصة إدارة سجلات طبية إلكترونية تشمل إدارة الممارسات، دورة الإيرادات، وحلول الرعاية عن بُعد لمقدمي الرعاية الصحية.

IntelyCare

IntelyCare

intelycare.com

تطبيق IntelyCare يساعد المتخصصين في الرعاية الصحية على إدارة جداولهم، استعراض فرص العمل، وتبادل المناوبات بسهولة.

Osmind EHR

Osmind EHR

osmind.org

Osmind EHR هو تطبيق لإدارة السجلات الصحية الإلكترونية، مخصص لأخصائيي الصحة العقلية لتحسين رعاية المرضى وتسهيل توثيق المعلومات.

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