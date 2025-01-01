Bitreport

Bitreport

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تطبيق Bitreport يساعد الشركات على تحسين الكفاءة التشغيلية وتقديم تجربة عملاء متسقة في جميع مواقعها.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Bitreport على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تنزيل WebCatalog Desktop
يمكّن Bitreport الشركات من تبسيط الكفاءة التشغيلية وتقديم تجربة متسقة للعملاء عبر جميع مواقع سلاسلها.
الفئات:
Business
برامج إدارة مهام البيع بالتجزئة

الموقع الإلكتروني: bitreport.app

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Bitreport. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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