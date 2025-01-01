بدائل - BitNinja

Alibaba Cloud
alibabacloud.com
Alibaba Cloud هي منصة حوسبة سحابية تقدم خدمات التخزين والبيانات والذكاء الاصطناعي للشركات في جميع أنحاء العالم.
Wiz
wiz.io
Wiz هو تطبيق لتحسين أمان السحابة يوفر رؤية شاملة ويساعد المؤسسات في إدارة المخاطر والضعف في بيئاتها السحابية.
HackerOne
hackerone.com
HackerOne منصة تربط المؤسسات بباحثي الأمن لاكتشاف الثغرات في البرمجيات مقابل مكافآت، وتساعد في إدارة برامج Bug Bounty.
Fastly
fastly.com
Fastly هو مزود خدمات حوسبة سحابية يقدم منصة لحماية أمن التطبيقات، وتحسين الأداء، وتسهيل توصيل المحتوى بشكل أكثر كفاءة.
Virusdie
virusdie.com
تطبيق Virusdie يوفر أداة شاملة لأمان المواقع، تمكن المستخدمين من تنظيف وحماية مواقعهم بنقرة واحدة، مع إمكانية استئجار خبراء أمن موثوقين.
Synack
synack.com
سنك هو منصة لاختبار الاختراق كخدمة، تجمع بين الذكاء البشري والذكاء الاصطناعي لتعزيز أمن المؤسسات وتحسين الموقف الأمني.
Pentera
pentera.io
Pentera تطبيق للتحقق الآلي من الأمان السيبراني، يساعد المؤسسات على تقييم نقاط الضعف وتعزيز الأمان من خلال محاكاة الهجمات.
Pentest Tools
pentest-tools.com
أدوات Pentest هي منصة سحابية لاختبار أمان التطبيقات والشبكات، تتيح اكتشاف نقاط الضعف وتحليلها. تشمل اختبار آلي ويدوي، وتدعم مختلف التقنيات.
Sucuri
sucuri.net
Sucuri هو تطبيق أمني يحمي مواقع الويب من التهديدات مثل البرمجيات الضارة ويقدم خدمات المسح وإزالة البرامج الضارة وجدار حماية قائم على السحابة.
StackPath
stackpath.com
StackPath هي منصة للحوسبة السحابية تقدم خدمات توصيل المحتوى والحوسبة الحافة، مما يعزز أداء وأمان المواقع بشكل فعال.
Snyk
snyk.io
Snyk هي منصة أمان للمطورين لتأمين التعليمات البرمجية، والتبعيات مفتوحة المصدر، والحاويات، والبنية التحتية من خلال فحص وتحليل الثغرات.
Akamai
akamai.com
Akamai هو مزود رائد لشبكة توصيل المحتوى (CDN) وخدمات السحابة، يركز على تحسين التجارب عبر الإنترنت من خلال تسريع توصيل المحتوى وتأمينه.
Cymulate
cymulate.com
Cymulate هي منصة للتحقق من الأمن السيبراني، تقدم محاكاة للهجمات لتقييم وتعزيز الدفاعات ضد التهديدات المتطورة.
Mlytics
mlytics.com
Mlytics يوفر حلاً ذكياً متعدد الشبكات لتوزيع المحتوى (CDN) لتحسين أداء المواقع ومنع التعطل، مع واجهة موحدة لإدارة الشبكات بشكل سهل.
Defendify
defendify.com
Defendify هو تطبيق شامل لأمان الشبكات يوفر أدوات للكشف عن التهديدات، تقييم الأمن، وتدريب الموظفين على الوعي الأمني.
Malcare
malcare.com
MalCare هو تطبيق أمان لمواقع WordPress، يوفر مسحًا تلقائيًا للبرامج الضارة وإزالة سريعة وجدار حماية لحماية الموقع.
Qualys
qualys.com
تطبيق Qualys VMDR هو حل شامل لإدارة الثغرات الأمنية وتقييم المخاطر السيبرانية، يقدم رؤى ويساعد في تعزيز الأمان والامتثال.
Intigriti
intigriti.com
Intigriti هي منصة للأمن السيبراني تربط المؤسسات بمجموعة من الباحثين لتحديد نقاط الضعف وتعزيز الدفاعات الأمنية.
CyberSmart
cybersmart.co.uk
تطبيق CyberSmart يعزز الأمن السيبراني والخصوصية من خلال توفير أدوات الموارد للمستخدمين لحماية أنفسهم من التهديدات الإلكترونية.
hCaptcha
hcaptcha.com
hCaptcha تحمي المواقع الإلكترونية من الروبوتات وسوء المعاملة من خلال اختبار تفاعل المستخدم وتضمن الحفاظ على الخصوصية.
HostedScan
hostedscan.com
تطبيق HostedScan يوفر مراقبة وتنبيهات مستمرة لثغرات الأمان من خلال مسح ضعف تلقائي لأصول تكنولوجيا المعلومات مع دعم تكامل API.
Patchstack
patchstack.com
يمكن Patchstack حماية مواقع الويب من نقاط الضعف من خلال التصحيح الآلي والكشف عن التهديدات في الوقت الفعلي.
Proofpoint
proofpoint.com
تقدم Proofpoint حلول أمان للبريد الإلكتروني ومنع فقدان البيانات مع دعم الامتثال للمعايير التنظيمية في المؤسسات.
Harness
harness.io
Harness هو حل لتوصيل البرمجيات يعمل على أتمتة عمليات النشر والتحقق والتراجع، مما يسهل على الفرق إدارة إصدارات البرامج بكفاءة.
Detectify
detectify.com
Detectify هي أداة لرصد وتحليل سطح الهجوم الخارجي، تساعد المؤسسات على تحديد وإدارة نقاط الضعف الأمنية في التطبيقات والبنية التحتية.
SentryPage
sentrypage.com
SentryPage هو أداة لإدارة التهديدات توفر مراقبة لموقعك الإلكتروني ضد التسلل وأنشطة التشويه، مع أنظمة تنبيه وإدارة مستخدمين.
Trust Guard
trustguard.com
تطبيق Trust Guard يقدم خدمات فحص أمان المواقع ب3 أنواع مختلفة من الفحوصات، ويعزز المبيعات عبر الأختام الوثوقية. احصل على فحص مجاني اليوم.
Imperva
imperva.com
تقدم إمبروفا حماية شاملة للتطبيقات والشبكات والبيانات عبر تقنيات متنوعة مثل جدران الحماية وحماية DDOS وتحليل الأداء.
Beagle Security
beaglesecurity.com
تساعد تطبيق Beagle Security المؤسسات في تحديد ومعالجة نقاط الضعف في تطبيقات الويب وواجهات برمجة التطبيقات، مع تقديم توصيات وإمكانيات اختبار آمن.
Aikido Security
aikido.dev
Aikido Security هو منصة أمان برمجية تقدم فحص رمز متقدم وتقييمات لمخاطر السحابة، مع تقليل الإيجابيات الخاطئة وتسهيل فهم نقاط الضعف.
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