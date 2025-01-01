بدائل - BitNinja

Alibaba Cloud

Alibaba Cloud

alibabacloud.com

Alibaba Cloud هي منصة حوسبة سحابية تقدم خدمات التخزين والبيانات والذكاء الاصطناعي للشركات في جميع أنحاء العالم.

Wiz

Wiz

wiz.io

Wiz هو تطبيق لتحسين أمان السحابة يوفر رؤية شاملة ويساعد المؤسسات في إدارة المخاطر والضعف في بيئاتها السحابية.

HackerOne

HackerOne

hackerone.com

HackerOne منصة تربط المؤسسات بباحثي الأمن لاكتشاف الثغرات في البرمجيات مقابل مكافآت، وتساعد في إدارة برامج Bug Bounty.

Fastly

Fastly

fastly.com

Fastly هو مزود خدمات حوسبة سحابية يقدم منصة لحماية أمن التطبيقات، وتحسين الأداء، وتسهيل توصيل المحتوى بشكل أكثر كفاءة.

Virusdie

Virusdie

virusdie.com

تطبيق Virusdie يوفر أداة شاملة لأمان المواقع، تمكن المستخدمين من تنظيف وحماية مواقعهم بنقرة واحدة، مع إمكانية استئجار خبراء أمن موثوقين.

Synack

Synack

synack.com

سنك هو منصة لاختبار الاختراق كخدمة، تجمع بين الذكاء البشري والذكاء الاصطناعي لتعزيز أمن المؤسسات وتحسين الموقف الأمني.

Pentera

Pentera

pentera.io

Pentera تطبيق للتحقق الآلي من الأمان السيبراني، يساعد المؤسسات على تقييم نقاط الضعف وتعزيز الأمان من خلال محاكاة الهجمات.

Pentest Tools

Pentest Tools

pentest-tools.com

أدوات Pentest هي منصة سحابية لاختبار أمان التطبيقات والشبكات، تتيح اكتشاف نقاط الضعف وتحليلها. تشمل اختبار آلي ويدوي، وتدعم مختلف التقنيات.

Sucuri

Sucuri

sucuri.net

Sucuri هو تطبيق أمني يحمي مواقع الويب من التهديدات مثل البرمجيات الضارة ويقدم خدمات المسح وإزالة البرامج الضارة وجدار حماية قائم على السحابة.

StackPath

StackPath

stackpath.com

StackPath هي منصة للحوسبة السحابية تقدم خدمات توصيل المحتوى والحوسبة الحافة، مما يعزز أداء وأمان المواقع بشكل فعال.

Snyk

Snyk

snyk.io

Snyk هي منصة أمان للمطورين لتأمين التعليمات البرمجية، والتبعيات مفتوحة المصدر، والحاويات، والبنية التحتية من خلال فحص وتحليل الثغرات.

Akamai

Akamai

akamai.com

Akamai هو مزود رائد لشبكة توصيل المحتوى (CDN) وخدمات السحابة، يركز على تحسين التجارب عبر الإنترنت من خلال تسريع توصيل المحتوى وتأمينه.

Cymulate

Cymulate

cymulate.com

Cymulate هي منصة للتحقق من الأمن السيبراني، تقدم محاكاة للهجمات لتقييم وتعزيز الدفاعات ضد التهديدات المتطورة.

Mlytics

Mlytics

mlytics.com

Mlytics يوفر حلاً ذكياً متعدد الشبكات لتوزيع المحتوى (CDN) لتحسين أداء المواقع ومنع التعطل، مع واجهة موحدة لإدارة الشبكات بشكل سهل.

Defendify

Defendify

defendify.com

Defendify هو تطبيق شامل لأمان الشبكات يوفر أدوات للكشف عن التهديدات، تقييم الأمن، وتدريب الموظفين على الوعي الأمني.

Malcare

Malcare

malcare.com

MalCare هو تطبيق أمان لمواقع WordPress، يوفر مسحًا تلقائيًا للبرامج الضارة وإزالة سريعة وجدار حماية لحماية الموقع.

Qualys

Qualys

qualys.com

تطبيق Qualys VMDR هو حل شامل لإدارة الثغرات الأمنية وتقييم المخاطر السيبرانية، يقدم رؤى ويساعد في تعزيز الأمان والامتثال.

Intigriti

Intigriti

intigriti.com

Intigriti هي منصة للأمن السيبراني تربط المؤسسات بمجموعة من الباحثين لتحديد نقاط الضعف وتعزيز الدفاعات الأمنية.

CyberSmart

CyberSmart

cybersmart.co.uk

تطبيق CyberSmart يعزز الأمن السيبراني والخصوصية من خلال توفير أدوات الموارد للمستخدمين لحماية أنفسهم من التهديدات الإلكترونية.

hCaptcha

hCaptcha

hcaptcha.com

hCaptcha تحمي المواقع الإلكترونية من الروبوتات وسوء المعاملة من خلال اختبار تفاعل المستخدم وتضمن الحفاظ على الخصوصية.

HostedScan

HostedScan

hostedscan.com

تطبيق HostedScan يوفر مراقبة وتنبيهات مستمرة لثغرات الأمان من خلال مسح ضعف تلقائي لأصول تكنولوجيا المعلومات مع دعم تكامل API.

Patchstack

Patchstack

patchstack.com

يمكن Patchstack حماية مواقع الويب من نقاط الضعف من خلال التصحيح الآلي والكشف عن التهديدات في الوقت الفعلي.

Proofpoint

Proofpoint

proofpoint.com

تقدم Proofpoint حلول أمان للبريد الإلكتروني ومنع فقدان البيانات مع دعم الامتثال للمعايير التنظيمية في المؤسسات.

Harness

Harness

harness.io

Harness هو حل لتوصيل البرمجيات يعمل على أتمتة عمليات النشر والتحقق والتراجع، مما يسهل على الفرق إدارة إصدارات البرامج بكفاءة.

Detectify

Detectify

detectify.com

Detectify هي أداة لرصد وتحليل سطح الهجوم الخارجي، تساعد المؤسسات على تحديد وإدارة نقاط الضعف الأمنية في التطبيقات والبنية التحتية.

SentryPage

SentryPage

sentrypage.com

SentryPage هو أداة لإدارة التهديدات توفر مراقبة لموقعك الإلكتروني ضد التسلل وأنشطة التشويه، مع أنظمة تنبيه وإدارة مستخدمين.

Trust Guard

Trust Guard

trustguard.com

تطبيق Trust Guard يقدم خدمات فحص أمان المواقع ب3 أنواع مختلفة من الفحوصات، ويعزز المبيعات عبر الأختام الوثوقية. احصل على فحص مجاني اليوم.

Imperva

Imperva

imperva.com

تقدم إمبروفا حماية شاملة للتطبيقات والشبكات والبيانات عبر تقنيات متنوعة مثل جدران الحماية وحماية DDOS وتحليل الأداء.

Beagle Security

Beagle Security

beaglesecurity.com

تساعد تطبيق Beagle Security المؤسسات في تحديد ومعالجة نقاط الضعف في تطبيقات الويب وواجهات برمجة التطبيقات، مع تقديم توصيات وإمكانيات اختبار آمن.

Aikido Security

Aikido Security

aikido.dev

Aikido Security هو منصة أمان برمجية تقدم فحص رمز متقدم وتقييمات لمخاطر السحابة، مع تقليل الإيجابيات الخاطئة وتسهيل فهم نقاط الضعف.

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