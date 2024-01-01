Berrett-Koehler

Berrett-Koehler

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الموقع الإلكتروني: bkconnection.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Berrett-Koehler على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Berrett-Koehler Publishers creates books and training materials to bring people together around one central idea: change. For organizations that are pursuing broad change initiatives or investing in DEI strategy or leadership development programs, we provide books, audiobooks, ebooks, and online courses and events from worlds’ leading experts.

الموقع الإلكتروني: bkconnection.com

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