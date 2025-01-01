بدائل - Atavi

Pocket

Pocket

getpocket.com

Pocket هو تطبيق لحفظ وتنظيم المقالات والفيديوهات من الإنترنت لقراءتها لاحقًا، يمكن الوصول إليه على أجهزة متعددة حتى بدون اتصال.

Zoho Mail

Zoho Mail

zoho.com

Zoho Mail هو خدمة بريد إلكتروني آمنة تستهدف الشركات، توفر أدوات للتعاون، تنظيم الرسائل، وتكامل مع تطبيقات Zoho الأخرى.

Raindrop.io

Raindrop.io

raindrop.io

Raindrop.io هو مدير إشارة مرجعية يجمع وينظم محتوى الويب، مما يتيح للمستخدمين حفظ المقالات والصور والفيديوهات بسهولة.

start.me

start.me

start.me

START.ME هو تطبيق لإدارة الروابط يسمح للمستخدمين بإنشاء صفحات مخصصة لتجميع الإشارات المرجعية والملاحظات والموارد الرقمية في مكان واحد.

Diigo

Diigo

diigo.com

ديغو هو تطبيق مرجعي اجتماعي يتيح للمستخدمين حفظ صفحات الويب وتمييز النصوص وإضافة ملاحظات، كما يسمح بالمشاركة والتعاون بين المستخدمين.

Dropmark

Dropmark

dropmark.com

تطبيق Dropmark يوفر وسيلة ذكية لتنظيم الروابط والملفات والملاحظات في مجموعات بصرية، مع الحفاظ على الخصوصية وخلوه من الإعلانات.

Superdense

Superdense

superdense.com

تطبيق Superdense هو مدير إشارات مرجعية مدمج يعمل على جميع متصفحاتك وأجهزتك.

Toby

Toby

gettoby.com

تطبيق توبي يساعدك في تنظيم علامات التبويب في المتصفح، بحيث يمكنك الوصول إلى الموارد الهامة بنقرة واحدة بدلاً من سبع.

Toast

Toast

dotoast.com

تطبيق Toast يتيح حفظ ومزامنة ومشاركة مجموعات الروابط بين المتصفحات والأجهزة وأعضاء الفريق. يمكن إدارة علامات التبويب وإعادة فتحها بسهولة.

Bookmark Ninja

Bookmark Ninja

bookmarkninja.com

تطبيق Bookmark Ninja يمكّن المستخدمين من الوصول إلى الإشارات المرجعية على أي جهاز ومتصفح، مع خيارات تنظيم متقدمة وتجربة مستخدم بسيطة.

Bookmark OS

Bookmark OS

bookmarkos.com

تطبيق Bookmark OS هو منصة لإدارة الإشارات المرجعية، المهام، الملاحظات والملفات، مع مزايا التنظيم والمزامنة عبر الأجهزة.

GoLinks

GoLinks

golinks.io

GoLinks هو تطبيق يُحوِّل عناوين URL الطويلة إلى اختصارات واضحة وسهلة التذكر، مما يسهل الوصول إلى المعلومات ومشاركتها داخل الفرق.

Linkish

Linkish

linkish.io

Linkish هو تطبيق يتيح لك مشاهدة مقاطع الفيديو والاستماع إلى الصوتيات وعرض الصور وقراءة المقالات وزيارة الروابط من لوحة تحكم واحدة مع حفظ الروابط بشكل مشفر.

Hypershoot

Hypershoot

hypershoot.com

تطبيق Hypershoot يمكنك من التقاط وتنظيم صور للمواقع المفضلة لديك بسهولة.

Bookmark Llama

Bookmark Llama

bookmarkllama.com

تطبيق Bookmark Llama يتيح للمستخدمين تنظيم ومشاركة الإشارات المرجعية عبر المتصفحات المختلفة، مما يسهل الوصول إلى المحتوى المفضل.

Tefter

Tefter

tefter.io

تطبيق Tefter يسهل الوصول السريع إلى الروابط الهامة، مما يساعد الفرق على التنسيق وإدارة المحتوى الرقمي بكفاءة عبر الأجهزة المختلفة.

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