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Annotate.tv

Annotate.tv

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الموقع الإلكتروني: annotate.tv

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Annotate.tv على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تحسين التعلم الخاص بك على موقع يوتيوب. قم بتدوين ملاحظات على مقاطع الفيديو والتقط النقاط الرئيسية. تصديرها إلى PDF وتخفيض السعر.

الموقع الإلكتروني: annotate.tv

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Annotate.tv. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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