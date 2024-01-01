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يمكنك الوصول إلى أكثر من 100 نموذج من نماذج الذكاء الاصطناعي عبر واجهة برمجة تطبيقات واحدة. قليل من الكمون. وفر ما يصل إلى 80% من التحويل من OpenAI باستخدام سطر واحد من التعليمات البرمجية. ماجستير متقدم. سريعة وفعالة من حيث التكلفة وقابلة للتطوير. ملعب

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