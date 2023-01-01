WebCatalog
Adobe Analytics

Adobe Analytics

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: business.adobe.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Adobe Analytics على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

من خلال منتجاتنا وخدماتنا التي توفر تجربة العملاء، نساعدك على أن تكون مستعدًا لأي شيء. تعلم كيف.

الموقع الإلكتروني: business.adobe.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Adobe Analytics. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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