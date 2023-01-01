應用程式和遊戲 最多 5 個

空間 最多 2 個

各應用程式的子空間 (帳戶) 上限 最多 2 個

各空間的子空間 (帳戶) 上限 最多 2 個

裝置 無限制

跨平台支援 macOS, Windows, Linux

自訂應用程式 是

功能表列 (匣) 整合 是

廣告和追蹤程式封鎖器 否

應用程式鎖定 否

雲端備份與同步 否

優先支援 否

Team roles & permissions 否