免費
永久免費
無需信用卡
$4
USD
不含稅
按月計費，每年付費 - 1 位使用者
隨時可取消
除 Basic 中的所有內容外，更包括：
$6
USD
不含稅
按月計費，每年付費 - 1 位使用者
隨時可取消
除 Pro 中的所有內容外，更包括：
起步時所需的一切。
充分發揮 WebCatalog 的效用。
Simplify and organize your team’s work
|Feature
|Basic tier
|Pro tier
|Team tier
|應用程式和遊戲
|最多 5 個
|無限制
|無限制
|空間
|最多 2 個
|無限制
|無限制
|各應用程式的子空間 (帳戶) 上限
|最多 2 個
|無限制
|無限制
|各空間的子空間 (帳戶) 上限
|最多 2 個
|無限制
|無限制
|裝置
|無限制
|無限制
|無限制
|跨平台支援
|macOS, Windows, Linux
|macOS, Windows, Linux
|macOS, Windows, Linux
|自訂應用程式
|Yes
|Yes
|Yes
|功能表列 (匣) 整合
|Yes
|Yes
|Yes
|廣告和追蹤程式封鎖器
|No
|Yes
|Yes
|應用程式鎖定
|No
|Yes
|Yes
|雲端備份與同步
|No
|Yes
|Yes
|優先支援
|No
|Yes
|Yes
|Team roles & permissions
|No
|No
|Yes
|Centralized team billing
|No
|No
|Yes
我們使用 Cookie 來提供並改善網站的功能。使用我們的網站，即表示您同意使用 Cookie。