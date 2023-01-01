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Basic

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  • 最多 5 個應用程式和遊戲
  • 最多 2 個空間
  • 各應用程式最多 2 個子空間 (帳戶)
  • 各空間最多 2 個子空間 (帳戶)
  • 跨平台支援
  • 自訂應用程式
  • 功能表列 (匣) 整合

Pro建議

$4

USD

不含稅

按月計費，每年付費 - 1 位使用者

隨時可取消

除 Basic 中的所有內容外，更包括：

  • 不限數量的應用程式和遊戲
  • 不限數量的空間
  • 不限數量的子空間
  • 雲端備份與同步
  • 應用程式鎖定
  • 優先支援

Team

$6

USD

不含稅

按月計費，每年付費 - 1 位使用者

隨時可取消

除 Pro 中的所有內容外，更包括：

  • Team roles & permissions
  • Centralized team billing

功能比較

Basic

起步時所需的一切。

重點項目

應用程式和遊戲
最多 5 個
空間
最多 2 個
各應用程式的子空間 (帳戶) 上限
最多 2 個
各空間的子空間 (帳戶) 上限
最多 2 個
裝置
無限制
跨平台支援
macOS, Windows, Linux
自訂應用程式
功能表列 (匣) 整合
廣告和追蹤程式封鎖器
應用程式鎖定
雲端備份與同步
優先支援
Team roles & permissions
Centralized team billing

Pro

充分發揮 WebCatalog 的效用。

重點項目

應用程式和遊戲
無限制
空間
無限制
各應用程式的子空間 (帳戶) 上限
無限制
各空間的子空間 (帳戶) 上限
無限制
裝置
無限制
跨平台支援
macOS, Windows, Linux
自訂應用程式
功能表列 (匣) 整合
廣告和追蹤程式封鎖器
應用程式鎖定
雲端備份與同步
優先支援
Team roles & permissions
Centralized team billing

Team

Simplify and organize your team’s work

重點項目

應用程式和遊戲
無限制
空間
無限制
各應用程式的子空間 (帳戶) 上限
無限制
各空間的子空間 (帳戶) 上限
無限制
裝置
無限制
跨平台支援
macOS, Windows, Linux
自訂應用程式
功能表列 (匣) 整合
廣告和追蹤程式封鎖器
應用程式鎖定
雲端備份與同步
優先支援
Team roles & permissions
Centralized team billing

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