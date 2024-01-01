Worldle Unlimited是一款以地理為主題的益智遊戲，玩家需要根據地圖上的輪廓猜出正確的國家名稱。您最多可以嘗試一次找到正確答案。遊戲提供了許多提示，需要玩家對地理有一定的了解並運用邏輯思維。 Worldle Unlimited 是一款由 Antoine Teufe 構思的 Wordle 遊戲。遊戲將為玩家提供大量你不知道的地理知識或強化你已經知道的知識。玩家只需單擊該行並從列表中選擇州名稱。提交答案後，您將立即知道您的答案是否正確。如果您回答錯誤，您將收到提示，顯示這個神秘國家距離嘗試中指定的國家有多遠以及在哪個方向。您還可以透過百分比了解其準確性。具體來說，下圖將說明一個範例案例。 此外，在Worldle Unlimited中尋找答案時，方塊會閃爍並改變顏色，例如灰色、黃色和綠色。綠色是精確的象徵。因此，您的答案中的綠色方塊越多，您就越接近正確答案。玩家還可以改變影像的大小、旋轉角度、隱藏邊框來增加難度，讓挑戰變得更有趣。如果您是地理愛好者並且喜歡解決地理難題，那麼現在就來玩吧！

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