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World of Alice Make Words 是一款有趣的益智遊戲，玩家可以練習英語以學習或指導和教育孩子。 World of Alice Make Words 專為兒童和那些旨在學習基礎英語的人而設計。它以其充滿活力的視覺效果和生動的角色吸引孩子們，激勵他們繼續學習。遊戲的有趣功能增加了語言學習的樂趣和成功。玩家可以在多種裝置上存取遊戲，包括桌上型電腦、平板電腦和手機，為他們在每個平台上提供不同的體驗。

網站： connectionsgame.io

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