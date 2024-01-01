World Anvil
還沒安裝 WebCatalog Desktop 嗎？請下載 WebCatalog Desktop。
網站： worldanvil.com
使用 WebCatalog Desktop 上「World Anvil」的 Mac、Windows、Linux 版傳統型應用程式來改善您的體驗。
在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。
無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。
World Anvil 是一套屢獲殊榮的世界建構工具，可協助您建立、整理、儲存和行銷您的世界設定或 IP，與他人分享您想要的部分，並保留其餘部分的秘密。無論您是管理整個創意團隊還是單獨創作，World Anvil 都是由專家量身定制的，可幫助您建立奇幻世界或虛構場景。 借助類似 wiki 的文章、互動式地圖、歷史時間表、包括戰役管理器在內的 RPG 支援以及完全整合的小說寫作軟體，我們擁有您運行 RPG 戰役或撰寫小說所需的所有工具！
網站： worldanvil.com
免責聲明：WebCatalog 與 World Anvil 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。