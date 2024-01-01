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Words Game 是一款有趣的益智遊戲，玩家必須從 3 個與給定單字相對應的正確圖像中選擇 1 個。 在單字遊戲中，玩家將能夠透過查看單字並將其與相應的圖像進行配對來複習基本詞彙。為此，玩家必須掌握基本詞彙的意思。然後，按一下與該單字具有相應含義的圖像。許多詞彙與該遊戲中創建的圖片和謎題相關。仔細觀察，並與相應的單字相符。 單字遊戲需要玩家擁有豐富的詞彙知識，但玩家也可以在這款遊戲中訓練自己的記憶力。對於不知道其含義的單詞，您可以隨機選擇答案。如果你夠幸運猜對了，你就會知道這個字的意思。玩完這個遊戲後，你一定能記住單字更久。

網站： connectionsgame.io

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