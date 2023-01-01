Talking Ben the Dog

會說話的狗本是由 Outfit7 Limited 開發的模擬遊戲。使用 BlueStacks 應用程式播放器在 PC 或 Mac 上玩 Android 遊戲《會說話的狗本》。本是一位退休的化學教授，他喜歡吃、喝、看報紙，過著平靜、舒適的生活。 你必須騷擾他足夠長的時間，讓他在回應之前折疊報紙。然後你可以跟他說話，戳他，搔他癢癢，甚至打電話給他。另一方面，一旦你把他帶到他的實驗室，本就會像狗一樣高興。在那裡，您可以透過組合兩個試管進行化學實驗並觀看幽默的結果。 還有一種讓他打嗝的糞便學方法，但這不會讓他放棄他的雜誌。一旦你把報紙從他手中拿走，他甚至會用狗般的聲音重複你說的話。在電腦或行動網路瀏覽器上玩會說話的狗本。開始在 now.gg 上免費線上玩遊戲。

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