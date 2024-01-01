Shapes Game

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玩形狀遊戲並透過選擇右側形狀與左側給定圖案相似的圖像來識別形狀。 Shapes Game是一款有趣的益智遊戲，玩家將有機會透過插畫熟悉更多物體的形狀。這將是一個適合孩子們正確認識幾何形狀的遊戲。左側給出模型，右側給出物體影像。仔細觀察，選擇右側與左側形狀相同的物體。因此，幼兒很快就會學會如何辨識圖像和幾何形狀。

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