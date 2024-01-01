Stupidella 3
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Stupidella 回來了，第三款遊戲充滿了怪異、狂野和愚蠢的冒險！在這個版本的故事中，當時鐘敲響十二點時，灰姑娘並沒有變回正常的自己。相反，她變成傻瓜了！割草、為名畫擺姿勢、解讀古代文明的文字或種植西瓜——她都能做到！她所需要的只是您幫助找到正確的解決方案，而這可能並不總是那麼容易找到。如果您陷入困難的關卡，請不要擔心，您可以隨時尋求有用的提示來幫助您找到正確的解決方案。 你能再次幫助斯皮德拉嗎？第三次有魅力！
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