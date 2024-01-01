Stickman Parkour 3 是一款動作遊戲，邀請您在火柴人的世界中進行激動人心的冒險！透過充滿奔跑、跳躍、翻轉和更多特技的各個關卡！小心各種陷阱、棘手的平台和潛伏在角落的敵人。一路上收集盡可能多的水果來提高你的分數。想挑戰你的朋友嗎？線上行動，參加激動人心的 PvP 比賽，看看誰是終極平台遊戲。或者，在合作模式下組隊共同克服障礙。準備好與你的朋友一起奔跑和跳躍吧！

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