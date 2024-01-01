在 Simply Prop Hunt 玩終極捉迷藏遊戲！在這款多人道具狩獵遊戲中，您可以扮演道具或獵人。道具被偽裝成您在關卡周圍可以找到的物品，並由道具來隱藏在顯眼的地方。不過要小心！如果你在同一個地方停留太久，你就會開始搖晃——讓你更容易被發現。 作為一名獵人，您配備了噴氣背包和鎬來尋找道具。如果你發現了，請在它逃跑之前迅速擊中它！有很多物品可以為你的獵人角色解鎖，還有大量的道具可以玩。你能成為 Simply Prop Hunt 中最狡猾的道具和最敏銳的獵人嗎？

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