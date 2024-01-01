Nails DIY: Manicure Master

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美甲DIY：美甲大師是一款裝扮遊戲，您可以在其中創造出最令人驚嘆的指甲！首先選擇一種風格——無論是可愛的、海洋風格的還是流行的。確定指甲的形狀和長度，然後塗上您最喜歡的指甲油，從純色到具有特殊效果的漸變色調。添加各種貼紙以獲得獨特的觸感，完成所有手指，並用時尚的戒指完成外觀。拍照並與朋友分享您的傑作！秀出你的設計，看看誰能成為終極美甲大師！

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