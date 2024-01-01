Mine Cartoon: Cube World

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我的卡通：方塊世界是一款有趣的遊戲，帶您在方塊宇宙中進行激動人心的冒險！選擇開始一段愛情故事，或踏上成為熟練弓箭手的個人旅程。在愛情故事中，你的任務就是不惜一切代價贏回你的女朋友！當她在你眼前被帶走後，你將在試圖營救她時做出決定並面對後果。收集各種結局，看看需要多少次嘗試才能成功！如果您更喜歡磨練射箭技巧，請深入了解弓箭手的故事並射殺一些殭屍！你準備好迎接這個有趣而古怪的立方體世界冒險了嗎？

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