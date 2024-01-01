Elysian：現實與虛擬戰鬥模糊的地方。在這款令人心潮澎湃的第一人稱射擊遊戲中，只有最強大、最具策略性的玩家才能獲勝。選擇你的道路：與熟練的對手進行令人腎上腺素飆升的小衝突，或在無情的生存模式中測試你的極限。在小衝突中，掌握尖端武器和未來技術，在動態戰場上智取對手。生存模式：面對無情的敵人，每一波都比上一波更可怕。逼自己生存。憑藉令人驚嘆的視覺效果和反應靈敏的遊戲玩法，Elysian 讓您沉浸在遊戲與現實之間界限消失的世界中。加入戰鬥，在這場令人難忘的 FPS 體驗中證明你的價值。

網站： poki.com

免責聲明：WebCatalog 與 Elysian 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。