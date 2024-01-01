Apple Knight: Farmers Market

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《蘋果騎士：農夫市集》是一款閒置遊戲，您可以在迷人的塊狀世界中經營自己的市集！首先從樹上採摘蘋果，展示它們，然後將它們賣給您的客戶。用你賺到的錢來擴大你的市場並添加更多的物品，如玉米或雞蛋。騎馬來加速你的任務並提高你的效率！僱用幫手協助您完成各種職責。您準備好拓展您的市場並成為最終的市場大師了嗎？

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