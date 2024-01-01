High Score Day
還沒安裝 WebCatalog Desktop 嗎？請下載 WebCatalog Desktop。
使用 WebCatalog Desktop 上「High Score Day」的 Mac、Windows、Linux 版傳統型應用程式來改善您的體驗。
在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。
無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。
High Score Day 是一款令人上癮的益智遊戲，玩家必須運用自己的智慧和理解來猜測相應電玩遊戲的名稱。 在高分日，玩家將獲得一個與遊戲名稱相關的特定圖像。請輸入歌曲名稱然後發送。有時你只需要輸入某個遊戲的前幾個字母，你就會看到與其對應的名稱第一個字母的遊戲清單。但如果它沒有顯示您想要的結果，請繼續輸入下一個字符，直到出現所需的結果。 在高分日拍攝的照片可以是遊戲過程中的一個小時刻的螢幕截圖，也可以是遊戲中特定角色或設定的螢幕截圖。因此，它需要你是一名電子遊戲愛好者，對它有大量的了解和認識。這也是一個需要你觀察能力的遊戲。觀察每一個小細節到大細節、一般場景，就會找到答案。
免責聲明：WebCatalog 與 High Score Day 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。
您可能也會喜歡
Words Game
connectionsgame.io
Find The Lost Letter
connectionsgame.io
Pomni Math Game
connectionsgame.io
Animals Word Search
connectionsgame.io
Guess Word
connectionsgame.io
ABC words
connectionsgame.io
Find Words
connectionsgame.io
Image To Word Match
connectionsgame.io
Your Love Calculator
poki.com
Merge the Numbers
poki.com
Casual Crossword
connectionsgame.io
OMG Word Professor
connectionsgame.io