High Score Day 是一款令人上癮的益智遊戲，玩家必須運用自己的智慧和理解來猜測相應電玩遊戲的名稱。 在高分日，玩家將獲得一個與遊戲名稱相關的特定圖像。請輸入歌曲名稱然後發送。有時你只需要輸入某個遊戲的前幾個字母，你就會看到與其對應的名稱第一個字母的遊戲清單。但如果它沒有顯示您想要的結果，請繼續輸入下一個字符，直到出現所需的結果。 在高分日拍攝的照片可以是遊戲過程中的一個小時刻的螢幕截圖，也可以是遊戲中特定角色或設定的螢幕截圖。因此，它需要你是一名電子遊戲愛好者，對它有大量的了解和認識。這也是一個需要你觀察能力的遊戲。觀察每一個小細節到大細節、一般場景，就會找到答案。

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