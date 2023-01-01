Hacker Rangers 是世界上第一個完全遊戲化的安全意識訓練平台。遊戲化將員工的學習過程轉變為愉快的體驗。排行榜、徽章和排名只是 Hacker Rangers 為您的組織提供的一些功能，可將採用安全習慣的過程轉變為現實生活中的遊戲。 Hacker Rangers 的所有教育內容都是基於奈米學習方法創建的：簡短、重點突出且簡短的課程，讓您的員工輕鬆了解如何識別網路釣魚訊息、社會工程技巧和其他網路威脅。提供動畫和字幕影片、講義、測驗等等！一旦您加入我們的 Rangers 團隊，我們的整個網路安全意識專家團隊將準備好在整個旅程中指導您組織的安全意識官員，並提供有關您的培訓計劃各個方面的見解。釋放遊戲化的無限潛力，為您的員工提供支援並增強您組織的安全！

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