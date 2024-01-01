在《Flappy Birdle》中，玩家必須在空白框中輸入字母並控制小鳥的飛行，使其不接觸地面。在 6 次嘗試中正確猜出神秘單字。這是一款結合了Wordle遊戲類型和流行的Flappy Bird遊戲的遊戲，需要思考能力與操作敏捷性相結合。 Flappy Birdle 比其他 Wordle 遊戲難度更高，因為你必須努力思考猜出單字並注意小鳥的平衡。因此，與其他 Wordle 遊戲相比，玩家不會有太多時間去思考想出詞彙。透過這個遊戲的技巧是，當你看到小鳥逐漸倒在地上或失去平衡時，按一個字母。但這個遊戲的最大嘗試次數被限制為6次，所以當小鳥還保持平衡的時候，快速想到空白框中需要填寫的單字。 此外，Flappy Birdle 仍然具有與其他 Wordle 遊戲相同的遊戲玩法。當輸入完整的 5 個字母的單字時，每個單字框的顏色將根據其準確度等級而變化。綠色字母是單字中出現且位置正確的字母。黃色字母是出現在單字中但位於單字中不同位置的字母。灰色字母不會出現在單字中。在接下來的猜測中改變你的選擇，並嘗試仔細思考，這樣你就可以用最少的嘗試次數猜對。

網站： connectionsgame.io

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