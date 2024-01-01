Evil Wordle 有 30 個空框，填寫 6 個單字和 5 個字母的單字，透過提供的提示破解訊息。它將從使用者輸入一個隨機的五個字母的單字開始。那麼你在後端的所有猜測都應該與你最初輸入的單字相關。 基本上，Evil Wordle是一款玩法簡單但需要玩家思考能力的Wordle遊戲。當玩家必須思考單字之間的關係並找到答案時，這並不容易。這也是訓練思考和學習英語詞彙的一種有趣而有效的方式。在這個遊戲中，您的猜測次數是無限的。你能猜到的單字越多，你擁有的單字就越多，你就越好。

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