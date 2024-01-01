在 Dirdle 找到 5 個字母的神秘單詞，最多嘗試 6 次。透過這個遊戲測試你的思考能力、智力和詞彙。 Dirdle 是一款令人上癮的填字遊戲，需要玩家運用大量知識來解碼神祕的單字。玩家必須擁有豐富的詞彙量，或至少知道基本的英語詞彙才能玩這個遊戲。此外，玩家還需要根據提供的建議思考來尋找答案。這些只是顏色的變化，但卻與神秘詞的確切等級有關。綠色字母是正確的字母。黃色字母位置錯誤，其餘字母不會出現。我們把它改回來吧。祝你好運并快速解碼它們。

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