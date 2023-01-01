Cookie Run: Kingdom - Kingdom Builder & Battle RPG 是由 Devsisters Corporation 開發的角色扮演遊戲，now.gg 允許在瀏覽器中在線玩遊戲。您可以在這裡探索更多有趣的線上遊戲。 使用 now.gg 行動雲端免費線上玩 Cookie Run: Kingdom – Kingdom Builder & Battle RPG。歡迎回到 Devsisters 出品的《Cookie Run：王國》中的 Cookie Kingdom，這是一款以 Cookie Run 宇宙為背景的可愛策略角色扮演遊戲。 現在，金傑勇敢 (GingerBrave) 已經逃離了邪惡女巫的烤箱，是時候組建一支餅乾團隊並踏上重建沒落的餅乾王國的任務了。揭開王國覆滅背後的真相，並組建一支由王國最強大的餅乾組成的小隊，擊敗想要阻止金傑勇敢完成其使命的黑暗勢力。 用華麗的裝飾和美味的食物建立你的餅乾王國。增加公園、木材商店、工廠等等。在最甜蜜的冒險角色扮演遊戲中恢復餅乾王國的榮耀！

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