Connections Game

Connections Game

還沒安裝 WebCatalog Desktop 嗎？請下載 WebCatalog Desktop

遊玩 Web 版

網站： connectionsgame.io

使用 WebCatalog Desktop 上「Connections Game」的 Mac、Windows、Linux 版傳統型應用程式來改善您的體驗。

在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

Connections Game 是一款有趣的益智遊戲，您可以將 16 個單字重新排列成四個一組。為了完成拼圖，玩家必須找出某些單字之間的連結。但要小心；有些單字具有多種含義，可能會讓您感到困惑！ 選擇四個單字後，玩家可以檢查它們是否都屬於一個群組，這通常稱為「類別」。類別可以以各種形式出現，從一組慢速動物到回文（可以以相同方式向前和向後拼寫的單詞，例如“kayak”和“radar”）。你需要調動你的每一吋大腦來完成連結遊戲！ 每天，都會在網路上提供一個全新的謎題，使 Connections Game 成為開始您早晨的好方法（或結束您的一天，以防您是早起的鳥兒並在遊戲更新之前醒來）。如果一個還不夠，您可以玩無限的遊戲，並透過當天的謎題磨練您的技能！

網站： connectionsgame.io

免責聲明：WebCatalog 與 Connections Game 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。

您可能也會喜歡

Connections Puzzle

Connections Puzzle

connectionsgame.io

Lava Bird

Lava Bird

poki.com

Bird Jumper

Bird Jumper

poki.com

NYTimes Connections

NYTimes Connections

nytimes.com

Quordie

Quordie

quordle.com

Life - The Game

Life - The Game

poki.com

Quordle

Quordle

merriam-webster.com

Dino Game

Dino Game

poki.com

Words Emoji

Words Emoji

poki.com

Menja Game

Menja Game

poki.com

NYTimes Crosswor‪d‬

NYTimes Crosswor‪d‬

nytimes.com

Word Finder

Word Finder

poki.com

探索

產品

下載

技術支援

公司

法律資訊

© 2024 WebCatalog, Inc.

我們使用 Cookie 來提供並改善網站的功能。使用我們的網站，即表示您同意使用 Cookie。

隱私權政策