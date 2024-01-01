Connections Game 是一款有趣的益智遊戲，您可以將 16 個單字重新排列成四個一組。為了完成拼圖，玩家必須找出某些單字之間的連結。但要小心；有些單字具有多種含義，可能會讓您感到困惑！ 選擇四個單字後，玩家可以檢查它們是否都屬於一個群組，這通常稱為「類別」。類別可以以各種形式出現，從一組慢速動物到回文（可以以相同方式向前和向後拼寫的單詞，例如“kayak”和“radar”）。你需要調動你的每一吋大腦來完成連結遊戲！ 每天，都會在網路上提供一個全新的謎題，使 Connections Game 成為開始您早晨的好方法（或結束您的一天，以防您是早起的鳥兒並在遊戲更新之前醒來）。如果一個還不夠，您可以玩無限的遊戲，並透過當天的謎題磨練您的技能！

網站： connectionsgame.io

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