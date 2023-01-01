WebCatalog
Chess Advisor

Chess Advisor

chess-advisor.com

遊玩 Web 版

還沒安裝 WebCatalog 嗎？請下載 WebCatalog

使用 WebCatalog 上「Chess Advisor」的 Mac、Windows、Linux 版傳統型應用程式來改善您的體驗。

在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。

可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！

離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。

封鎖廣告，阻止追蹤程式存取您的個人資料，並提升網站速度。

國際象棋顧問 - 您的私人國際象棋教練 |下棋好幫手。 線上西洋棋計算器 - 透過拖曳棋子在棋盤上設定任何位置，然後按下「取得下一步棋」按鈕查看 Stockfish 西洋棋引擎建議的下一步棋。

網站： chess-advisor.com

免責聲明：WebCatalog 與 Chess Advisor 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。

您可能也會喜歡

Master Chess

Master Chess

poki.com

Junior Chess

Junior Chess

poki.com

Chess

Chess

now.gg

Chess Kingdom : Online Chess

Chess Kingdom : Online Chess

now.gg

Pocket Chess – Chess Puzzles

Pocket Chess – Chess Puzzles

now.gg

Chess - Classic Chess Offline

Chess - Classic Chess Offline

now.gg

Chess Grandmaster

Chess Grandmaster

poki.com

Chess

Chess

now.gg

Chess Universe : Online Chess

Chess Universe : Online Chess

now.gg

Chess

Chess

now.gg

Chessformer

Chessformer

poki.com

Master Chess

Master Chess

now.gg

    產品

    技術支援

    公司

    法律資訊

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    我們使用 Cookie 來提供並改善網站的功能。使用我們的網站，即表示您同意使用 Cookie。

    隱私權政策