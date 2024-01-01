隨時隨地玩您最喜歡的遊戲 CATAN：原版棋盤遊戲、紙牌遊戲、擴展包和“CATAN – 印加人的崛起”，全部在一個應用程式中！ 經過一段艱苦的長途航行，你的船終於到達了一個未知島嶼的海岸。然而，其他探險家也登陸了卡坦島：定居該島的競賽已經開始！ 建造道路和城市，巧妙地進行貿易，成為卡坦島的領主或夫人！ 踏上卡坦島宇宙之旅，與來自世界各地的玩家進行令人興奮的對決。經典棋盤遊戲和卡坦島紙牌遊戲為您的螢幕帶來真正的桌面感覺！ 在您選擇的裝置上使用您的 Catan Universe 帳戶進行遊戲：您可以在眾多桌面和行動平台上使用您的登入資訊！成為龐大的全球 Catan 社群的一部分，並在所有支援的平台上與來自世界各地的玩家競爭。 棋盤遊戲： 在多人模式下玩基本的桌遊！與您的兩位好友一起組成最多三名玩家，並面對“抵達卡坦島”中的所有挑戰。 解鎖完整的基礎遊戲，讓事情變得更令人興奮；擴充包“城市與騎士”和“海員”，每個最多可容納六名玩家。包含「魔法之地」和「大運河」場景的特殊場景包為您的遊戲增添了更多多樣性。 遊戲版本「印加人的崛起」對您來說是另一個令人興奮的挑戰，因為您的定居點在其鼎盛時期注定要失敗。叢林吞噬了人類文明的跡象，你的對手抓住機會在他們渴望的地方建立定居點。 卡牌遊戲： 免費在線玩流行的 2 人紙牌遊戲“卡坦島 - 決鬥”的入門遊戲或掌握免費的“到達卡坦島”，以永久解鎖對抗 AI 的單人遊戲模式。 透過遊戲內購買獲得完整的卡牌遊戲，與朋友、其他粉絲朋友或不同的人工智慧對手玩三種不同的主題集，讓自己沉浸在卡坦島的繁華生活中。 特徵： - 貿易－建造－定居－成為卡坦島之主！ - 使用一個帳戶在所有裝置上玩遊戲。 - 忠於棋盤遊戲「Catan」的原始版本，以及卡片遊戲「Catan – The Duel」（又名「Rivals for Catan」） - 設計自己的頭像。 - 與其他玩家聊天並組成公會。 - 參加賽季並贏得驚人的獎品。 - 玩遊戲即可獲得眾多成就並解鎖獎勵。 - 透過遊戲內購買獲得額外的擴充和遊戲模式。 - 透過綜合教學輕鬆入門。 免費遊戲內容： - 與另外兩位人類玩家進行基本遊戲免費比賽 - 入門遊戲免費比賽卡坦島 – 與人類玩家的決鬥 - 「抵達卡坦島」：因應遊戲各領域的挑戰，獲得更多卡坦島的紅色太陽。 - 您可以使用卡坦太陽與電腦對戰。你的黃色太陽會自行充電。

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