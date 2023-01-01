組成轟炸機小隊，參與挖礦Bcoin代幣取得獎勵，遊戲採用區塊鏈技術，參與人數超過100萬人。

網站： bombcrypto.io

免責聲明：WebCatalog 與 Bomb Crypto 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。