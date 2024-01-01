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在 Blurdle 中，玩家將有 8 次機會根據提供的提示來解碼神秘單字。這些是包含四個或五個字母的單字。 Blurdle 的難度比其他 Wordle 遊戲更高。因此，玩家會有更多的嘗試。此外，您可以透過選擇神秘詞的長度來選擇遊戲的難度。玩家必須使用每次猜測後提供的線索來知道下一次猜測中要查找的確切單字。此遊戲適合善於思考、喜歡推理的人。這也是您學習和擴大詞彙量的有趣方式。

網站： connectionsgame.io

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