ABC words
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ABC Words 將呈現一系列詞彙，玩家需要從與給定詞彙相對應的 3 張圖片中選擇一張。 ABC Words 是一款有趣的益智遊戲，旨在幫助玩家認識更多詞彙。當您開始玩時，上面會出現一個詞彙，以及對應下面 3 個不同選項的 3 張圖像。如果您認為這三個圖像代表了上面單字的含義，玩家就會選擇其中一個。當您按下螢幕上的前進按鈕時，您也可以跳過該謎題。遊戲要求玩家具備理解豐富多元詞彙的能力。
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