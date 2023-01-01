適用於 Mac 的 WebCatalog

透過傳統型應用程式和空間來改善您的工作流程

與瀏覽器分頁過多的問題說再見吧！有了 WebCatalog，您可以將最喜歡的網路應用程式輕鬆轉化為精簡而集中的傳統型應用程式，一舉改善工作流程、提升工作效率。享受沒有干擾的無縫體驗，專注於最重要的事情。

此外，WebCatalog 還可讓您透過空間來為多個帳戶和應用程式進行管理、組織和分組，這樣您就可以維持登入狀態，而不需要切換瀏覽器。

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