適用於 Mac 的 WebCatalog
使用 WebCatalog 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows、Linux 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
下載 macOS 版
透過傳統型應用程式和空間來改善您的工作流程
與瀏覽器分頁過多的問題說再見吧！有了 WebCatalog，您可以將最喜歡的網路應用程式輕鬆轉化為精簡而集中的傳統型應用程式，一舉改善工作流程、提升工作效率。享受沒有干擾的無縫體驗，專注於最重要的事情。
此外，WebCatalog 還可讓您透過空間來為多個帳戶和應用程式進行管理、組織和分組，這樣您就可以維持登入狀態，而不需要切換瀏覽器。
隱私權保護
在獨立的環境中執行網站，免受跨網站追蹤程式的侵害。
多帳戶登入
無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。
空間
利用空間來管理並組織多個帳戶和應用程式
雲端備份與同步
在您的每一部電腦上，為所有應用程式、遊戲、空間和設定進行同步。
功能表列 (匣) 應用程式
將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。
系統整合
可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！
應用程式鎖定
離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。
廣告和追蹤程式封鎖器
封鎖廣告，阻止追蹤程式存取您的個人資料，並提升網站速度。
自訂應用程式
探索我們目錄中的數千款應用程式，或者透過任何網站來建立自訂的應用程式。