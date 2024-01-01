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Zil Money 的信用卡發薪功能可讓您準時向員工支付薪資並賺取現金回饋。此外，透過信用卡費用沖銷薪資資金作為業務費用。透過這種靈活的解決方案提高現金流和員工滿意度。 Zil Money 旨在幫助用戶讓支付管理變得簡單有效率。您可以享受多種付款方式，例如 ACH、電匯、電子支票、可列印支票等。該平台還允許您使用辦公室或家中的常規印表機在空白紙上即時自訂和列印支票。 Zil Money 是一家金融科技公司，不是銀行或 FDIC 成員。 Zil Money 透過與 FDIC 成員銀行矽谷銀行和德州國家銀行合作提供銀行服務。

目錄 : Finance 支付處理軟體

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