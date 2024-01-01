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Zego 是一家物業管理自動化公司，致力於為管理者和協會簡化繁瑣但關鍵的工作流程。我們的現代化平台可加速 NOI 成長並降低風險，幫助客戶擴展資源、建立信任並做出有數據支援的決策。從支付和公用事業管理到居民參與，Zego 的自動化工作流程與領先的物業管理系統無縫集成，為使用者提供觸手可及的即時、準確的資訊。 自 2003 年成立以來，Zego（全球支付公司）已從領先的支付提供者發展成為綜合物業管理自動化平台。 Zego 擁有 350 多名員工，為全國 7,000 家住宅房地產公司和超過 1,500 萬套住宅提供服務。請造訪 gozego.com，以了解有關 Zego 成為物業管理最佳工作流程自動化平台之一的更多資訊。

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