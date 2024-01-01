替代項 - Yola

Zoho Mail

Zoho Mail

zoho.com

Zoho Mail 是企業導向的安全電子郵件託管服務。它有一個內建的協作平台，使整個組織能夠在 Inbox 內無縫共享和通訊。它融合了經典電子郵件和現代協作工具，促進評論、按讚和分享的使用。 Zoho Mail 與所有其他 Zoho 應用程式以及流行的外部應用程式完美整合。

Mailchimp

Mailchimp

mailchimp.com

Mailchimp 是一個美國行銷自動化平台和電子郵件行銷服務。該平台是其營運商 Rocket Science Group 的商業名稱，該公司是一家美國公司，由 Ben Chestnut 和 Mark Armstrong 於 2001 年創立，Dan Kurzius 後來加入。 “Mailchimp 以其最受歡迎的電子賀卡角色命名，於 2001 年推出，多年來一直是一個副項目，每月收入數千美元。” Mailchimp 最初是一項付費服務，並於 2009 年添加了免費增值選項。一年之內，其用戶群從 85,000 人增長到 450,000 人。到 2014 年 6 月，它每月代表用戶發送超過 10...

GoDaddy

GoDaddy

godaddy.com

GoDaddy Inc. 是一家美國上市網域註冊商和網站寄存公司，總部位於亞利桑那州斯科茨代爾，並在德拉瓦州註冊成立。截至2020 年6 月，GoDaddy 在全球擁有超過2,000 萬名客戶和7,000 多名員工。該公司以其在電視和報紙上的廣告而聞名。它捲入了一些與審查制度有關的爭議。

Hostinger

Hostinger

hostinger.com

選擇您的網站託管解決方案並製作完美的網站！從共享主機和網域到 VPS - 我們擁有您在線成功所需的一切。

Google Domains

Google Domains

domains.google

使用 Google 的網域在線上尋找您的位置，並由 Google 的可靠性、安全性和效能提供支援。

Namecheap

Namecheap

namecheap.com

Namecheap, Inc. 是 ICANN 認可的網域註冊商，提供網域註冊和網路託管，總部位於美國亞利桑那州鳳凰城。 Namecheap 是預算託管提供商，擁有 1,100 萬名註冊用戶和 1,000 萬個網域。

Bluehost

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Bluehost - 24/7 支援。免費一鍵安裝部落格、電子商務等。獲得一個具有免費域名和卓越速度的網站。

SiteGround

SiteGround

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我們的網站寄存服務專為實現最高速度、無與倫比的安全性、24/7 快速且專家支援而設計。受到超過 2,000,000 個網域的信賴！

Krystal

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英國最好的 SSD 雲端託管供應商。英國 24/7 支援、無限頻寬和 cPanel 控制面板。符合 PCI 標準的託管、VPS 和經銷商託管。

OVHcloud

OVHcloud

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OVH（法律上為 OVH Groupe SAS）是一家法國雲端運算公司，提供 VPS、專用伺服器和其他 Web 服務。截至 2016 年，OVH 擁有全球面積最大的資料中心。截至 2019 年，它是歐洲最大的託管供應商，也是全球第三大實體伺服器託管供應商。

DreamHost

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屢獲殊榮的虛擬主機？是的，但更重要的是，我們確保客戶的網站載入速度快、保持安全且 100% 正常運作。我們保證。

Gandi

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Hover

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HostGator

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HostGator 是安全且經濟實惠的網站寄存的領先供應商。了解為什麼成千上萬的客戶信任我們來滿足他們的網站託管需求。

NameSilo

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NameSilo LLC 是一家美國網域註冊商和網路託管公司，總部位於亞利桑那州鳳凰城。它由 NameSilo Technologies Corp. 擁有，該公司在加拿大證券交易所（微型股和新興公司的替代證券交易所）上市。 NameSilo 是 ICANN 認可的網域註冊商公司，提供 DNS 網域、網站寄存、電子郵件服務、SSL 憑證和其他網站產品。

GreenGeeks

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Afternic 是 GoDaddy 旗下公司，也是全球最大的全方位服務優質網域市場。

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Name.com 位於丹佛，提供網域、網站寄存和超簡單的網站。獨角獸和彩虹是我們客戶支援的標準配備。

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Pair Networks

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Pair 是一家網站託管公司，擁有超過 25 年的經驗、99.9% 的伺服器正常運行時間以及各種強大的網站託管計劃，所有這些均由真正員工提供的 24/7 友好技術支援提供支援。

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