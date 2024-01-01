Yesil Health

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Yesil Health是一款人工智慧健康助手，旨在為用戶的健康查詢提供個人化、基於證據的解決方案。它涵蓋了一系列需求，包括健康諮詢、營養建議、實驗室結果解釋、運動和心理輔導。 Yesil Health 旨在了解和適應個人的健康狀況，提供基於最新醫學研究和指南的解決方案。 「分析健康 PDF」等功能可讓使用者上傳醫療文檔，然後由人工智慧進行分析，以簡單的語言提供清晰易懂的解釋。 它還展示了對健康數據的深入理解，確保向用戶提供可靠的資訊。應用領域從常見症狀和飲食建議到女性健康和慢性病。 雖然它是健康人工智慧領域的先進工具，但值得注意的是，Yesil Health 建議醫療保健提供者解釋人工智慧輸出並將其單獨用作補充工具。 Yesil Health 是 Yesil Science 的產品，Yesil Science 是一家專注於健康和保健解決方案的科技公司。

網站： yesilhealth.com

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