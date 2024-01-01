替代項 - Yac
Voxer
voxer.com
Voxer 是一家位於舊金山的行動應用程式開發公司，以其免費的智慧型手機 Voxer Walkie Talkie 應用程式而聞名。 Voxer Walkie Talkie 由 Tom Katis 和 Matt Ranney 創立，既是一個即時「一鍵通」系統，也是一個語音訊息系統。 Voxer 上的訊息在錄製時即時傳送，然後也以語音訊息的形式傳送。該應用程式適用於 Android、Windows Phone 和 iOS 作業系統。 2012年4月，該公司從Institutional Venture Partners (IVP)、英特爾投資和其他天使投資者籌集了3,000萬美元的創投。
Verizon
verizon.com
Verizon 是一家美國無線網路營運商，之前作為 Verizon Communications 的一個獨立部門以 Verizon Wireless 的名義運作。
Zello
zello.com
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Orion
orionlabs.io
語音是一線工作的未來。 Orion PTT 2.0 語音平台可提高企業第一線員工的生產力、員工安全和顧客參與。我們的全球客戶透過 Orion 的 E2EE 安全即時通訊、語音自動化和人工智慧機器人、先進的定位服務和軟體整合來改造他們的員工隊伍。