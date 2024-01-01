替代項 - y.gy
QR Code Scanner
qrcodescan.in
QR 碼掃描器是最快、最用戶友好的網路應用程式。
Bitly
bitly.com
Bitly 是一個 URL 縮短服務和連結管理平台。 Bitly, Inc. 公司成立於 2008 年。它是一家私人控股公司，總部位於紐約市。 Bitly 每月縮短 6 億個鏈接，用於社交網路、簡訊和電子郵件。 Bitly 透過對由於許多人使用縮短的 URL 而創建的聚合資料的存取收費來賺錢。 2017年，Spectrum Equity以6,400萬美元收購了Bitly的多數股權。截至2018年8月，Bitly已縮短了超過375億個URL。
QR.io
qr.io
產生完全客製化的 QR 碼，包含顏色和形狀、徽標，並追蹤有多少人掃描您的 QR 碼、掃描地點和日期。
Beacons
beacons.ai
Beacons 是在您的粉絲喜愛的個人簡介網站中建立連結的最簡單方法 - 而且是免費的！
TinyURL
tinyurl.com
TinyURL.com 是原始的 URL 縮短器，可將您笨重的連結縮短為更易於管理和使用的 URL。
BL.INK
bl.ink
企業連結管理。為全球團隊提供協作、合規性和創造力，以改善每次參與、保護您的資料並在每次點擊中建立信心。
Rebrandly
rebrandly.com
具有自訂網域的 URL 縮短器。使用業界領先的連結管理平台縮短、品牌化和追蹤 URL。免費試用。 API、短 URL、自訂網域。
OneLinkBio
onelinkbio.com
充分利用您的 Instagram 和 TikTok 連結。建立短連結、獨特的 OneLinkBio 頁面並獲得訪客的正確統計資料。
Sniply
sniply.io
Sniply 是唯一能夠推動轉換的連結縮短工具。透過輕鬆地將號召性用語嵌入到您共享的每個頁面中，可以在任何地方顯示您的訊息。免費將您的追蹤者轉化為用戶和客戶。
Flowcode
flowcode.com
Flowcode 是排名第一的 QR 碼製作工具。徽標、顏色和設計，以及隱私和數據支持，全部免費。立即下載高品質的列印文件。
PixelMe
pixelme.me
PixelMe 是一種 URL 縮短工具，其中包含您共享的每個連結中的重定向像素。創建強大的品牌鏈接，點擊次數增加高達 34%。
Pixel
pxl.to
Pixel 透過將連結轉變為強大的行銷工具來幫助企業脫穎而出。
QR Code AI
qrcode-ai.com
獨特且藝術的二維碼在線生成器 將您的二維碼變成人工智慧傑作 轉變您的品牌行銷
UTM.io
web.utm.io
UTM.io 是與您的團隊建立、共享和同步 UTM 的最佳方式。停止使用混亂的電子表格並在分析中獲得良好的行銷活動數據。
Dub
dub.co
開源 Bitly 替代方案。 Dub 是一款開源連結縮短工具，具有內建分析功能和免費的自訂網域。
Barcode.so
barcode.so
常規的二維碼很無聊。 美麗的 AI 生成的 QR 碼讓您的觀眾渴望掃描它們。 超過 25 種風格可供選擇或僅使用您自己的風格
Tiny.ie
tiny.ie
Tiny 可協助您建立、追蹤和分析與您的品牌短連結的每次互動。 微小特徵： * 連結縮短 * 品牌域名 * 自訂短連結 * 即時分析 * 連結變化 * 地理連結 * 重新定位像素 * 深度資料轉換 * 安全的資料保險庫 * 更改連結 * 404監控 * 插頁式彈出視窗 * Chrome 擴充
Onelink.to
onelink.to
透過 onelink.to 所有應用程式商店簡化應用程式下載
cutt.ly
cutt.ly
體驗對您的短連結的完全控制 完整的 URL 縮短平台、連結管理、連結分析、深層連結、QR 程式碼產生器和 Bio 中的連結。輕鬆縮短、品牌化、管理、追蹤和分享您的連結。
GoLinks
golinks.io
直覺、安全、可連結、由團隊分享。 GoLinks® 透過名為 go/links 的令人難忘的短連結幫助團隊快速尋找和分享訊息，從而提高工作效率。
Incises
incises.com
多合一連結工具 - Incises.com。進階連結工具，可在任何頁面上新增號召性用語、生物連結、單一連結上的多裝置/地理定位和網址縮短器。
Upslash
upslash.io
透過易於記憶的短連結（稱為「go links」）幫助團隊快速尋找和分享資訊。
QRStuff
qrstuff.com
免費 QR 碼產生器和線上 QR 碼創建器。無需註冊。為網站 URL PDF、圖像、出勤追蹤、YouTube 影片、Google 地圖位置、Facebook、聯絡方式或 27 種 QR 碼類型中的任何一種創建無限量且不會過期的免費 QR 碼。
QR TIGER
qrcode-tiger.com
QR TIGER 是全球最先進的線上二維碼產生器，榮獲 ProductHunt 最具創新產品獎。它受到 147 個國家超過 850,000 個品牌的信賴。其中：Lululemon、Uber、迪士尼、索迪斯、百事可樂、歐舒丹、三星、TikTok、環球影城、希爾頓酒店等。該公司為企業和個人品牌提供廣泛的二維碼解決方案。自 2018 年推出以來，QR TIGER 已為數千名關鍵意見領袖、個人品牌、中小企業和財富 500 強公司提供了物理到數位的存取。隨著近年來非接觸式系統在全球的普及，QR TIGER作為最簡單、直接且全面的二維碼生成軟體為更多的客戶服務。 QR TIGER 的解決方案包括： ✓ 適...
Tapper
tapper.ai
Tapper 為現代行銷團隊提供了每個行銷活動的智慧連結。品牌連結、重新導向、重新定位、深層連結、A/B 測試受眾，並在平台和管道上精確衡量行銷活動的效果。
Autonix
autonix.io
QR 碼無處不在，對於 Autonix 來說，它們非常有價值。 Autonix 是一款強大的二維碼追蹤解決方案，面向機構、市場、零售、醫療保健、政府等，適合大大小小的組織。
T.LY
t.ly
T.LY 是世界上最短的連結縮短服務，用於追蹤、品牌化和共享短 URL。
QRfy
qrfy.com
創建您自己的二維碼並促進您的業務或想法。 輕鬆產生、管理和統計追蹤您的 QR 碼。
RetargetKit
retargetkit.com
只需點擊幾下，即可追蹤您的點擊次數和轉換率、收集潛在客戶、為您的聯盟產品一體化平台建立網頁。
Leaf.page
leaf.page
一頁記錄您的職業生涯
Veshort
veshort.com
Veshort 是一款使用強大的行銷工具建立的 URL 縮短工具，可協助您有效吸引客戶。透過我們的一體化平台，您將擁有開始行銷活動所需的一切。
Tapbiolink
tapbiolink.com
Tapbiolink是生物製造商中的一個鏈接，用於創建智慧生物鏈接頁面。為您的社群媒體連結建立智慧個人簡介頁面。 Tapbiolink 可協助您在個人簡介頁面中建立鏈接，將所有重要的連結和內容組合到一個位置。 Tapbiolink 隨附 20 多個外掛程式來建立漂亮的登陸頁面。功能： -> Bio Link Creator -> QR 程式碼產生器 -> URL 縮短器 -> VCard 產生器 -> 新聞通訊訂閱 -> 貼文嵌入器 -> 播客嵌入器 -> 音樂嵌入器 -> 視訊嵌入器
QR Code Dynamic
qrcodedynamic.com
QR Code Dynamic 是一款易於使用且可追蹤的 QR 程式碼產生器，提供進階自訂功能。使用此工具，創建完全個人化的二維碼就像掃描程式碼一樣簡單。動態 QR 碼提供了僅透過掃描即可交換資訊的機會，這要歸功於針對不同用例創建的 13 種不同的程式碼類型。選擇您想要的二維碼類型，輕鬆調整它，然後在任何您喜歡的地方開始使用它。現在是開始免費試用的時候了！立即開始免費建立您的二維碼！
ME-QR
me-qr.com
ME-QR 是一款免費的 QR 碼產生器，可讓您建立和自訂用於各種目的的 QR 碼。以下是我們脫穎而出的原因： • 免費且可自訂：為網站、文字、電子名片、電子郵件等產生二維碼。使用多種免費鏡框選擇來個性化它們，以配合您的品牌或場合。 • 動態QR 碼：即使免費套餐也提供動態QR 碼，讓您可以更新代碼背後的內容，而無需重新生成新代碼。 • 內建QR 掃描器：直接在平台內隨時隨地掃描QR 碼。掃描記錄可讓您輕鬆存取先前掃描的程式碼。 • ME-Ticket 整合：想要出售活動門票？ ME-QR 提供 ME-Ticket，這是一個用於建立活動、產生二維碼門票和管理銷售的平台。總體而言，ME-QR 是...
L2QR
l2qr.com
L2QR 彌合了線下和線上體驗之間的差距。透過掃描二維碼，客戶的目標受眾可以無縫存取數位內容、網站、社群媒體資料、產品資訊、促銷或任何其他線上資源。這種整合可以幫助企業利用二維碼的力量來增強其線上形象並有效地吸引客戶。
Keyri
keyri.com
Keyri 是一家領先的身份驗證公司，為客戶提供簡單且安全的無密碼 MFA。我們的平台將每次登入轉變為基於生物辨識的一步式流程，提供無縫的使用者體驗，同時增強帳戶安全性。用戶只需使用智慧型手機掃描登入頁面上的二維碼，然後在行動應用程式中傳遞生物識別資訊即可登入您的網路應用程式。Keyri 是一家領先的身份驗證公司，為客戶提供簡單且安全的無密碼MFA。我們的平台將每次登入轉變為基於生物辨識的一步式流程，提供無縫的使用者體驗，同時增強帳戶安全性。用戶只需使用智慧型手機掃描登入頁面上的二維碼，然後在行動應用程式中傳遞生物識別資訊即可登入您的網路應用程式。
Digital Link
digital-link.com
Digital Link 是大規模創建和管理 GS1 數位連結 QR 碼的平台。只需使用 GTIN 即可將您的產品上線，簡化智慧頁面的合規性，並在購買前後更好地吸引購物者。
Ringpin
ringpin.com
Ringpin 是最簡單的遠端銷售工具。它是一個帶有前端小部件的全通路聯絡中心，可快速啟用您的網站或企業的所有通訊管道。
QR Code KIT
qrcodekit.com
QR Code KIT 以前稱為 uQR.me，是歷史最悠久的動態 QR 碼產生器，也是滿足所有 QR 需求的一體化解決方案。
Digiphy
digiphy.it
Digiphy 正在重新定義情境行銷。透過將品牌直接與客戶聯繫起來，Digiphy 在任何實體產品和客戶接觸點的上下文相關時刻構建並提供動態數位體驗。我們靈活的自助式解決方案提升了品牌故事敘述能力，並創建了一個新的互動式數位行銷管道，提高透明度、加速銷售並加深品牌參與度，同時允許公司捕獲有價值的客戶數據。 Digiphy 的創辦人是Sarah Ellenbogen，她在Google 工作了15 年，致力於數位廣告領域的前沿；Chris Scott 擁有二十年在快速發展的科技新創公司中領導高績效產品和創意團隊的經驗；Heida Helgadotir是一位科技和食品企業家，奧利佛·盧克特 (Oli...
JoyQR
joyqr.com
我們的平台徹底改變了您與受眾的聯繫方式，提供自訂二維碼生成和迷人的生物連結頁面。透過我們廣泛的分析深入了解洞察世界，專為增強您的行銷策略而量身定制。體驗無縫互動的樂趣，並透過 JoyQR 觀察您的品牌影響力不斷增長 - 每次掃描都會帶來新的機會。少展示以增強您的行銷策略。體驗無縫互動的樂趣，並透過 JoyQR 觀察您的品牌影響力不斷增長 - 每次掃描都會帶來新的機會。
Blinq.me
blinq.me
Blinq 是一個創新平台，徹底改變了專業人士聯繫和分享聯絡資訊的方式。作為全球排名第一的數位名片提供商，Blinq 提供傳統紙質名片的無縫且環保的替代方案。借助 Blinq，用戶可以創建客製化的數位卡，其中不僅包含他們的聯絡方式，還包含更豐富的個人資料，包括社交媒體、專業網站和其他數位平台的連結。這些卡片可以透過智慧型手機或其他數位裝置隨時與任何人輕鬆共享，從而促進在任何網路情況下的即時連接。 Blinq 因其易用性而脫穎而出，提供直覺的設計和用戶友好的介面，使其成為熱衷於以環保方式建立和維護業務網路的現代專業人士的必備工具。
AIQrArt
aiqrart.co
探索 AIQrArt 的變革世界，藝術與科技無縫融合。透過人工智慧生成的令人驚嘆的二維碼藝術來提升您的品牌形象，確保它不僅被看到，而且被記住。 AIQrArt 讓您製作獨特的、充滿藝術氣息的互動式二維碼，增強使用者互動和品牌記憶。超越通用的黑白二維碼，探索一個領域，每個二維碼都是傑作，專為體現您品牌的獨特身份而量身定制。在一個平台上享受個人化的自由、整合的便利性以及二維碼分析的能力。透過 AIQrArt，讓您的觀眾每次掃描都成為愉悅的體驗，同時獲得對您的品牌有價值的見解。您重新定義 QR 碼的旅程從 AIQrArt.co 開始，這裡每個代碼都是畫布。
GoCodes
gocodes.com
不再缺少工具！使用我們易於使用的解決方案追蹤您的設備，該解決方案包括堅固耐用的標籤、雲端軟體、掃描器應用程式和 GPS 追蹤。我們的整體解決方案專為行業客戶設計，意味著您可以在旅途中使用智慧型手機管理監管鏈。此外，透過使用任何電腦或行動裝置簽入和簽出工具來轉移責任，並記錄保固、服務記錄和維護任務等關鍵資訊。使用 GoCodes 追蹤您的工具。
QRPlus
qrplus.com.br
有了 QRPlus，您就沒有任何限制。此處產生的所有二維碼將永遠有效，不會過期，並且像網路上的其他生成器一樣沒有讀取限制。產生的二維碼是靜態的，因此您將始終獲得相同的讀取結果。放心！這裡產生的所有二維碼都是 100% 免費的，可以用於任何您想要的用途，無需額外付費。這包括所有商業目的，甚至印刷。 QRPlus 提供高解析度、列印品質的影像。在此處建立 QR 碼時，您可以將其儲存為 PNG 影像，也可以儲存為向量格式 (SVG)，以便在列印時獲得最佳品質。我們建議使用向量格式以獲得完美的列印結果，可在所有現代圖形軟體中使用。
CampaignTrackly
campaigntrackly.com
我們正在解決的問題 不準確的行銷報告每年給美國行銷預算造成 500 億美元的損失。 Campaigntrackly 可以比以往更輕鬆地標準化行銷活動元數據和追蹤鏈接，從而推動準確的見解和數據驅動的決策，從而幫助企業縮小這一差距。我們的工作速度快了 36 倍。 10 倍輕鬆。 100% 準確。面向行銷人員的簡單、全自動的行銷活動元資料和URL 產生器應用程式我們的獨特之處我們不會打斷您的工作流程，也不會強迫您訪問我們的網站，而是來找您-您的Excel、瀏覽器、電子郵件/社交平台。無縫的。簡單的。快速地。對於行銷人員，當您使用我們簡單、靈活的 UTM 連結建立器建立準確的報告時，可以節省時間、最大...
MENU TIGER
menu.qrcode-tiger.com
MENU TIGER 是一款無程式碼線上選單軟體。其二維碼菜單解決方案旨在改善您企業的日常營運。您的客人所要做的就是掃描二維碼、下訂單並使用行動裝置付款。設計針對行動裝置最佳化的線上菜單、餐廳網站和特定於餐桌的二維碼菜單。在一個帳戶中管理多個商店，輕鬆追蹤銷售、客人和成本。開始接受免佣金堂食訂單，並整合非接觸式支付選項 PayPal 和 Stripe（Google Pay 和 Apple Pay）。在您的線上選單上進行促銷活動以增加您的賓客收入。透過在社群媒體上分享您的自訂網站來擴大您的線上形象。收集客戶回饋和訂單歷史記錄以改善您的服務。 MENU TIGER 由QRTIGER 為您提供，QR...
Scanova
scanova.io
Scanova 是一款領先的線上 SaaS 工具，可協助企業建立、設計、管理和追蹤用於促銷和營運用例的 QR 碼。各行業和公司規模的行銷人員和企業都使用 Scanova 來運行端到端的高效能 QR 碼行銷活動。透過 Scanova，行銷人員可以透過多媒體內容吸引客戶，透過印刷媒體產生銷售線索，衡量印刷媒體投資報酬率，並減少印刷足跡和成本。 Scanova 符合 ISO 27001:2013、SOC2 和 GDPR，並被 100 多個國家的最佳全球品牌和機構所使用。
QRCodeChimp
qrcodechimp.com
被評為商業和行銷領域排名第一的二維碼產生器。使用徽標、高級分析、批量上傳、API 和形狀創建和管理 QR 碼，適用於網站、社交、應用程式、數位名片、表單、URL、vCard、Facebook、Instagram、YouTube 等。在線免費提供，具有數百種自訂選項。
Uniqode
uniqode.com
Uniqode（以前稱為 Beaconstac）總部位於紐約州紐約市，協助超過 25,000 個全球品牌將其 QR 碼計畫整合到一個可擴展的平台中。這使他們能夠將二維碼洞察與更廣泛的行動行銷策略聯繫起來。我們為 40 多個國家的客戶提供服務。我們是唯一符合 SOC2 和 GDPR 的 QR 碼解決方案。我們的一體化二維碼平台和生成器可協助您提高客戶參與度、衡量實體行銷管道的投資回報率、減少摩擦並簡化營運、節省成本並變得更加永續和環保。
Linkly
linklyhq.com
Linkly 允許您將任何連結設為追蹤連結。 Linkly 讓連結追蹤和重定向變得容易。透過重新導向、重新導向等創造簡單、美觀和品牌化的內容。 您可以新增重定向像素、轉換追蹤、自訂網域、按位置或裝置進行智慧型重新導向、連結輪替並建立精美的視覺化報告。 Linkly 與 Google Chrome、Google Sheets 和 Zapier 整合。
Urless
urless.com
Urless 是一項服務，可將長連結減少為更易於管理和使用的 URL，並使用強大的工具進行構建，以幫助您發展和保護您的品牌。它為二維碼產生器提供分析功能，用於追蹤、建立登陸頁面、數位名片等。
Trotto
trot.to
Trotto 是您即時、直覺的數據。盡快存取、搜尋和分享團隊資源。 Trotto 允許員工使用 go 連結；使用令人難忘的關鍵字（go/HR 或 go/code）縮短任何 URL。記得要去哪裡，無需查看舊書籤或訊息，快速輕鬆地與他人分享。
tomly.io
tomly.io
Tomly.io 是下一代正品品牌短連結。 創建獨特、有意義的短連結來定義您的品牌形象、提高參與度並提高點擊率。 讓您的客戶知道您的企業共享了該 URL，並使您共享的連結有意義，以提高參與度。
Spotlesslink
spotlesslink.com
利用用於縮短、定位和追蹤的高級功能來控制您的連結。 * 完整的連結管理平台，用於品牌、追蹤和分享您的短連結。 * 透過我們詳細的統計數據了解您的受眾，更了解您的連結的效能，同時符合 GDPR、CCPA 和 PECR 要求。 * 輕鬆與您最喜愛的重定向平台整合。
shotcut.in
shotcut.in
Shotcut.in 是一個充滿活力和創新的線上平台，可幫助個人、企業和影響者優化他們的線上形象。我們的尖端解決方案包括連結縮短、簡介頁面和二維碼生成，所有這些都旨在簡化您的數位行銷工作。無論您是希望最大化 Instagram 簡介的社群媒體愛好者，還是旨在提高其線上知名度的企業，Shotcut.in 都能提供您所需的工具和資源。與我們一起塑造線上互動的未來，輕鬆與您的受眾建立聯繫。透過 Shotcut.in 提升您的數位形象。
RedirHub
redirhub.com
RedirHub 是一個簡化個人和企業網站管理的平台。我們的創新工具可以輕鬆重定向 URL、監控網站流量和管理網域。無論您是企業家、行銷人員還是網頁開發人員，RedirHub 都能為您提供線上成功所需的解決方案。產品與服務： URL 重新導向服務：將流量從舊 URL 無縫重新導向到新 URL。網站分析：監控網站流量、使用者行為和轉換率。 SSL 憑證管理：使用我們易於使用的 SSL 憑證管理工具確保您的網站安全。
Pinggy
pinggy.io
Pinggy 提供到本地主機的安全隧道，以便輕鬆分享您的網站或應用程式。建立到您的 Mac/PC 的 HTTP、TCP 或 TLS 隧道，即使它位於防火牆和 NAT 後面。無需配置雲端或伺服器來託管您的網站或應用程式。 Pinggy 提供了強大的 TUI 和 Web 偵錯器，用於即時監控和偵錯傳入的請求。
LinkerFit
linkerfit.me
一種多功能連結縮短器，提供一系列強大的功能。它允許您快速將長 URL 縮短為簡潔、可共享的連結。此外，它還提供創建二維碼的功能，使用戶可以輕鬆使用智慧型手機存取您的內容。 LinkerFit 平台的突出功能之一是能夠創建專為社交媒體簡介設計的連結。您可以優化您的生物鏈接，以增加特定登陸頁面或行銷活動的流量。這些連結可以使用追蹤參數進行自訂，使您能夠有效地監控和分析用戶參與度和轉換率。為了增強您的追蹤能力，LinkerFit 平台還支援像素追蹤。透過將追蹤像素整合到縮短的連結中，您可以獲得有關使用者行為的寶貴見解，例如點擊次數、地理位置和推薦來源。這些資訊可以幫助您完善行銷策略並做出數據驅動的決...
Katana Run
katana.run
Katana.Run 是一個數位 URL 縮短平台，旨在簡化和優化將長連結轉換為簡潔、可分享 URL 的過程。它的功能超出了基本的連結縮短範圍，提供了連結自訂、整合連結庫以及修改先前縮短的連結的目標等功能。 Katana.Run 的創建目的是提供全面且用戶友好的解決方案，旨在滿足部落客、行銷人員和其他經常管理和分享網路連結的數位專業人士的需求。該平台現可透過 Apple Store 和 Google Play 訪問，為廣大用戶提供便利。