替代項 - Xolo
Fiverr
fiverr.com
Fiverr 是一個提供自由職業服務的線上市場。該公司為自由工作者提供了一個為全球客戶提供服務的平台。
Upwork
upwork.com
Upwork（原名 Elance-oDesk）是一個美國自由職業平台，企業和個人在該平台上進行聯繫以開展業務。 2015 年，Elance 與 oDesk 合併後更名為 Upwork，公司現全名為 Upwork Global Inc。 Upwork 擁有超過 1,200 萬名註冊自由工作者和 500 萬名註冊客戶。每年發布 300 萬個價值超過 10 億美元的職位，使 Upwork 成為全球最大的自由工作者市場。
Square
squareup.com
Square, Inc. 是一家美國金融服務、商業服務聚合商和行動支付公司，總部位於加州舊金山。該公司銷售軟體和硬體支付產品，並已擴展到小型企業服務領域。該公司由 Jack Dorsey 和 Jim McKelvey 於 2009 年創立，並於 2010 年推出首個應用程式和服務。
Dribbble
dribbble.com
Dribbble 是設計師獲得靈感、回饋、社群和工作的地方，也是您發現世界各地設計師並與他們聯繫的最佳資源。
Freelancer
freelancer.com
以低廉的價格尋找和僱用頂級自由工作者、網頁開發人員和設計師。世界上最大的50m市場。在幾秒鐘內收到報價。立即在線上發布您的工作。
Gusto
gusto.com
無論您是剛起步還是擴展快速成長的業務，Gusto 都是您發展和培養團隊所需的合作夥伴。借助 Gusto，您可以在一個地方獲得工資、福利、招聘、管理資源等現代人力資源功能。 Gusto 很自豪能夠透過單一的值得信賴的系統、有競爭力的薪酬工具和專家指導為美國超過 300,000 家企業提供服務，幫助您增強團隊能力。因為當您的員工蓬勃發展時，您的企業也會蓬勃發展。了解更多信息，請訪問 https://gusto.com
Rippling
rippling.com
Rippling 為企業提供了一個在全球範圍內運作人力資源、IT 和財務的場所。它將通常分散在公司內的所有勞動力系統匯集在一起，例如工資、費用、福利和電腦。您有史以來第一次可以在單一系統中管理和自動化員工生命週期的每個部分。以入職為例。借助 Rippling，您可以在世界任何地方僱用新員工，並設定他們的工資單、公司卡、電腦、福利，甚至 Slack 和 Microsoft 365 等第三方應用程式 - 所有這些都在 90 秒內完成。
PeoplePerHour
peopleperhour.com
在 PeoplePerHour 上完成任何工作。免費發布職缺尋找專業自由工作者，分分鐘找到自由工作！ PeoplePerHour 是一個將世界各地的小型企業、新創公司、企業家、公司、企業、中小企業和自由工作者連接在一個值得信賴的環境中購買和銷售服務的市場。
Deel
letsdeel.com
Deel 是面向全球團隊的一體化人力資源平台。這意味著任何地方的任何團隊都可以進行端到端的人力資源管理。在幾分鐘內即可合規地僱用、入職全職員工或獨立承包商並為其支付工資。您將第一次在一個地方集中了解整個員工隊伍。借助 Deel，公司可以利用 Deel 的內部後台辦公室和本地實體實現全球薪資發放。員工、經理和領導者可以透過 Deel 的現代化自助介面更新提款詳細資訊、視覺化團隊結構、監督薪資支出總額以及完成數十項其他任務。如今，Deel 為從中小型企業到上市公司的 20,000 多家客戶提供服務，幫助超過 120,000 名員工從任何地方獲得薪水。創建本地化的法律合約、追蹤休假、發放獎金、管理股...
Hubstaff
hubstaff.com
Hubstaff 是一款尖端的勞動力分析軟體解決方案，旨在提高遠端、混合和內部團隊的生產力，同時確保積極的員工體驗。 Hubstaff 與 30 多個應用程式集成，使您的企業可以更有效率地運作。您可以透過時間追蹤、螢幕截圖、活動追蹤、URL 和應用程式追蹤、勞動力分析指標、自動薪資單和發票、日程安排、GPS 和位置監控以及時間表等功能來了解工作情況。適用於 Mac、Windows、Linux、Chrome、iOS 和 Android。我們的使命是幫助每個人在工作中度過最有成效的一天。這項承諾意味著在不損害每個人令人滿意的工作環境的情況下優先考慮最佳績效。體驗 Hubstaff 對我們組織的效率...
Melio
meliopayments.com
Melio 是一款免費的供應商/帳單支付工具，可最大限度地提高現金流並最大限度地減少忙碌。即使他們只接受支票，也可以使用銀行轉帳或金融卡免費支付供應商帳單！您還可以在不接受信用卡的地方使用信用卡，以更長時間地保留現金並賺取卡片獎勵！應付帳款重新發明。 Melio 會自動與您的 QuickBooks 同步，甚至代表您將支票郵寄給供應商，因此您無需再刪除支票。
Field Nation
fieldnation.com
Field Nation 是排名第一的 IT 現場服務勞動力市場，將公司和熟練的技術人員聯繫起來，在全國範圍內完成出色的工作。我們的平台使服務交付團隊能夠識別和他們一樣關心結果的獨立專業人士並與之合作。借助 Field Nation，公司可以建立和部署值得信賴的隨選勞動力，而技術人員可以選擇符合自己興趣、技能和日程安排的工作。建立更好的工作方式。與 Field Nation 一起建造它。挑戰：對熟練技術人員的需求空前高漲。有工作要做，但工人不夠。由於過時的人才策略，公司越來越厭倦了犧牲控制權並使客戶關係面臨風險。然而，擁有 IT 現場服務技能和熱情的人仍然存在，他們仍然致力於自己的職業，但不是...
Malt
malt.com
Malt 是歐洲自由工作者的創新市場。 麥芽是基於國家的。我們完全可以在： - BE：www.malt.be België（荷蘭） - BE：fr.malt.be Belgique（法語） - 德國：www.malt.de Deutschland（德文） - DE：en.malt.de 德國（英文） - ES：www.malt.es España (español) - 法國：www.malt.fr 法國 (français) - FR：en.malt.fr 法國（英文） - NL：www.malt.nl Nederland（荷蘭）
Remote
remote.com
Remote 是您用於管理和支付全球全職員工和合約工工資的一體化解決方案。我們的平台處理多個國家的國際薪資、福利、稅收、股票選擇權和合規性。無論您的團隊位於何處，Remote 都能透過強大的全球就業解決方案確保最佳體驗。我們無與倫比的智慧財產權保護和頂級安全措施讓您在全球範圍內高枕無憂。此外，Remote 提供統一費率定價模式，無隱藏費用，幫助您有效管理預算，同時專注於推動業務成長。
Airtasker
airtasker.com
Airtasker（ASX：ART）是澳洲領先的本地服務線上市場，將需要完成工作的個人和企業與想要工作的人聯繫起來。 Airtasker 的使命是讓人們充分發揮其技能的價值，旨在透過創造真正靈活的工作和賺取收入的機會，對未來的工作產生積極影響。自 2012 年推出以來，Airtasker 已創造了超過 20 億美元的工作機會，並為全球超過 130 萬名獨立付費客戶提供服務。
Bark.com
bark.com
Bark.com 審查當地企業並協助您找到最好的專業人員來快速完成您的工作。
Toptal
toptal.com
Toptal 是一個旨在將企業與其專業網路中的頂級無程式碼和低程式碼開發人員聯繫起來的平台。 Conneciton 只需 48 小時即可完成，因此可以在幾週內驗證並發布最小可行產品 (MVP)。 開發人員經過專業審查，使其成為關鍵任務項目的可靠選擇。在參與之前，企業可以進行無風險試用，只有在滿意後才付款。 Toptal 擁有各種角色的專業人員，能夠開發客製化應用程式、建立自動化工作流程、整合第三方 API 以及最佳化資料庫效能。 他們還提供跨多個平台的專業知識，包括 Adalo、AirDev Canvas、Airtable、Appgyver、Appian、AppSheet、Backend...
WorkMarket
workmarket.com
ADP 的 WorkMarket 提供了最先進的技術平台，使您的企業能夠在當今的競爭格局中擴展。我們的平台使公司能夠有效率、合規地組織、管理和支付其擴展的勞動力。 WorkMarket 位於紐約州紐約市，成立於 2010 年，2018 年被 ADP 收購。
Tipalti
tipalti.com
自動化端到端應付帳款流程的唯一解決方案。使用 Tipalti 自動化您的全部應付帳款、全球合作夥伴付款和採購流程，並消除 80% 的手動工作量。 Tiplati 使您能夠輕鬆加入供應商、合作夥伴和自由工作者，簡化 PO 生成，加快審批速度，消除發票條目，並以當地貨幣向 196 個國家/地區快速進行全球付款。還包括全球稅務合規性、2 路和3 路PO 匹配、多實體支援、OCR 發票掃描、員工費用、實體卡和虛擬卡享受與ERP 整合（包括NetSuite、Quickbooks、Xero 和Sage Intacct）的即時對帳。我們在做到這一切的同時，保持了 98% 的客戶滿意度，並與 Amazon T...
WorkGenius
workgenius.com
快速有效率地尋找和聘用傑出人才。 WorkGenius 提供市場上領先的端到端自由職業招募和管理解決方案。我們提供基於創新技術的人員配置方法，以業界領先的價格更快地獲得經過審查的人才，同時減少付款和合規問題。
Andela
andela.com
我們的人才社群包括 77K 多種軟體和 100 多種技能，遍佈 60 多個國家。我們為您尋找、評估、配對和僱用工程師。
Arc
arc.dev
Arc 是一個遠端職業平台，可協助開發人員在任何地方建立令人驚嘆的職業生涯。一站式在線查找數千個頂級遠端開發人員職位！
Alura Market
alura.io
Etsy 賣家排名第一的自由職業服務市場。我們將 Etsy 企業與經過審查的自由工作者聯繫起來，提供幫助 Etsy 賣家成功的服務。
talent.io
talent.io
Talent.io 是技術人才找到自己喜歡的工作以及公司建立優秀技術團隊的最簡單方法。我們的精選平台擁有一個由 10 萬名合格技術專業人士和歐洲 7,000 家公司組成的社群。我們支持長期和自由職業、現場和遠距工作，並已幫助 6,000 多名候選人找到了他們應得的工作。
notch
order.notchordering.com
notch 簡化了各種規模的餐廳和供應商的食品和飲料批發訂購。在一處完成所有訂單、聊天和付款。
Turing
turing.com
圖靈為管理複雜資料的組織建構和部署生成式人工智慧產品和解決方案。我們深受全球商業企業的信賴，協助他們解決人力智慧業務挑戰並提高生產力。
ServiceChannel
servicechannel.com
ServiceChannel 為設施經理提供了一個單一平台，用於從整個企業的商業承包商那裡尋找、採購、管理和支付維修和維護服務。透過為所有行業、地點和承包商提供前所未有的透明度和數據驅動的服務品質分析，設施經理可以為其組織帶來顯著的品牌資產和投資回報率，而無需外包或投資新的基礎設施。 ServiceChannel 確保設施和商店營運團隊能夠提供最佳的賓客和員工體驗，讓他們高枕無憂。各行業的市場領導者與我們合作，加速其關鍵業務資產的績效。我們透過 SaaS 平台實現這一目標，該平台提供單一事實來源、將企業與頂級服務提供者聯繫起來的市場以及專業管理的服務。 ServiceChannel 每天被 5...
Braintrust
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Braintrust 正在透過 Braintrust AIR 徹底改變招募方式，這是世界上第一個也是唯一的端對端人工智慧招募平台。 Braintrust AIR 經過人類洞察和專有數據的培訓，可將招募時間從數月縮短至數天，立即為您配對經過預先審查的合格候選人，並為您進行第一輪電話篩選。 Braintrust AIR 受到雀巢、保時捷、Atlassian、高盛和耐吉等數百家財富 1000 強企業的信賴，使人才招募專業人員的效率提高了 100 倍，並為公司節省了數十萬美元的招聘成本。
Justworks
justworks.com
Justworks 是一個多產品解決方案，提供全球薪資、福利、合規支援、時間追蹤、人力資源工具等，並由人力資源認證專家提供屢獲殊榮的支援。我們處理細節，以便您可以專注於重要的事情：建立您的業務和團隊。
Veem
veem.com
Veem 是一家位於舊金山的線上全球支付平台，由 Marwan Forzley 和 Aldo Carrascoso 於 2014 年創立。它的前身為 Align Commerce，於 2017 年 3 月 8 日更名為 Veem。 100 個國家的客戶可以接收付款，其中 25 個國家的客戶可以發送付款。 付款是使用各種軌道發送的，所使用的軌道是在發送付款時在內部確定的。該公司使用 SWIFT、自動清算所 (ACH)、財務帳戶、數位錢包、金融卡和區塊鏈進行支付。該公司的目標客戶是中小型企業、自由工作者和提供國際服務的企業。 2020 年，Veem 的客戶群達到 225,000 名用戶。