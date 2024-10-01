替代項 - Xactly
Dayforce
dayforce.com
Dayforce 是現代勞動力的全球人才平台。作為企業 HCM 解決方案，Dayforce 將薪資、人力資源、福利、人才管理、勞動力管理等整合到一個雲端應用程式中，為當今無限的勞動力提供支援。 Dayforce 協助提供體驗，協助組織釋放其全部員工潛力並自信地運營，無論其在世界何處運作。 Dayforce 總部位於安大略省多倫多和明尼蘇達州明尼阿波利斯，業務遍及全球。該公司「讓工作生活更美好」的品牌承諾不僅是對客戶的承諾，也是對 Dayforce 員工和 Dayforce 所在社區的承諾。考勤和任務管理· 人才獲取，包括招聘和入職· 人才管理，包括績效管理、繼任計劃、薪酬管理、敬業度調查和集成...
Zoho People
zoho.com
精心製作的是建立更幸福的員工隊伍。 當您照顧員工時，我們會照顧您的人力資源流程。從招聘，入職和出勤管理到時間跟踪和評估，我們都涵蓋了所有內容。
ADP Workforce Now
adp.com
ADP Workforce Now 是唯一一款能夠適應您工作方式的基於雲端的一體化 HR 套件。 ADP Workforce Now 基於單一資料庫構建，具有人力資源管理、薪資、福利、人才管理、時間和勞動力管理、學習和分析以及重返辦公室功能。管理您的員工從未如此簡單。 ADP Workforce Now 為您提供的工具不僅可以追蹤人力資源訊息，還可以幫助您管理員工隊伍並做出資料驅動的決策。而且，隨著您的成長，您可以添加您需要的功能。使用專門設計的工具和功能為組織的各個層級提供支持，為業務領導者、經理和員工提供引人入勝的體驗。 • 一體化：一個可設定的人力資源平台，可在單一資料庫中有效管理所有人...
Keka
keka.com
招募不僅僅是一步完成的事情，因為它涉及整個過程中的各個複雜階段。找到合適的人才是建立成功商業環境的基石。因此，Keka 將為您提供出色的功能，例如多平台候選人搜尋、技術評估、記分卡等，這將幫助您透過 Keka 的申請人追蹤系統提供面向未來的招募體驗。
Paylocity
paylocity.com
我們的一體化軟體平台為人力資源專業人員提供了一種輕鬆管理薪資、福利、人才和勞動力管理等日常任務的方法。但我們的與眾不同之處在於，我們的技術得到了真正關心客戶成功的文化的支持。提供者只會向您出售產品。但合作夥伴實際上關心您和您的業務。合作夥伴需要花時間來了解您並了解您的需求。我們與您一起尋找最佳解決方案，使您今天的業務受益，同時為更美好的明天鋪平道路。明天就是你的團隊的全部了。我們所做的一切都是為了支持您實現目標。我們將共同處理您的日常工作，以便您可以花更多的時間來打造您和您的員工渴望的文化。對於渴望真正合作關係的專業人士來說，Paylocity 是一家人力資源和薪資公司，可將您從今天的任務中解...
Paycom
paycom.com
25 年來，Paycom Software, Inc.（NYSE：PAYC）透過易於使用的人力資源和薪資技術簡化了業務和員工的生活，並透過直接存取資料來提高透明度。由於其業界首創的解決方案 Beti®，員工現在可以自行處理薪資單，並在提交薪資單之前被引導查找並修復代價高昂的錯誤。從入職和福利登記到人才管理等，Paycom 的軟體簡化了流程，提高了效率，並讓員工能夠掌控自己的人力資源信息，所有這些都在一個應用程式中完成。 Paycom 因其技術和工作場所文化而獲得全國認可，現在可以為美國和國際上各種規模的企業提供服務。 Paycom 正在引領美國工作場所的數位轉型。我們對文化和價值觀的承諾使我們...
BambooHR
bamboohr.com
BambooHR 是一家提供人力資源軟體即服務的美國科技公司。該公司由 Ben Peterson 和 Ryan Sanders 於 2008 年創立，總部位於猶他州林登。 BambooHR 的服務包括申請人追蹤系統和員工福利追蹤系統。 2019年，加喬·C·塞維利亞和 Brian T. Horowitz 在《PC 雜誌》中寫道，BambooHR“比競爭產品更貴”，並且“與競爭對手的解決方案相比，缺乏福利管理(BA) 功能”，但其“可靠的功能集和用戶友好的介面將其推向了我們的最佳選擇」。列表」。
Darwinbox
darwinbox.com
Darwinbox 被 Gartner 公認為亞太地區最受歡迎的 HCM 平台之一，是一款基於雲端的新時代 HRMS。在 Sequoia、Lightspeed 和 Endiya Partners 的支持下，Darwinbox 為 350 多家全球企業的 90 多萬名員工提供人力資源技術體驗。
Paychex
paychex.com
Paychex Flex® 是一款一體化人力資源解決方案，設計時考慮到了簡單性。憑藉隨您的業務發展和變化的技術，Paychex 擁有創新業務解決方案和專門支持的正確組合，無論您的業務發展到何處，都可以幫助您實現目標。和留住員工•透過我們位於美國的24/7/365 即時支援團隊，隨時隨地獲得經驗豐富、屢獲殊榮的支援•與我們的合規專家一起領先於不斷變化的法律和法規••隨時隨地存取您的資訊Paychex Flex 行動應用程式人才管理：從單一人力資源平台招募、保留和培養頂尖人才，並簡化您的招募和入職流程。勞動力管理：利用我們重要的勞動力管理資源提高員工效率和生產力。薪資和財務支援：輕鬆支付員工薪資並...
HiBob
hibob.com
bob HRIS 是一個人員管理平台，可協助充滿活力的公司發揮員工的最佳水準。我們的 HR 軟體獨特、直覺且智能
Paycor
paycor.com
Paycor 幫助領導者實現人員管理各個方面的現代化，以便他們能夠專注於真正重要的事情：打造致勝團隊。統一的 HCM 解決方案可確保員工資料位於一處，因此您無需切換平台、存取多個系統或重新輸入資訊。自動執行繁瑣的工作，降低合規風險，提高效率，使員工能夠控制自己的財務狀況，並透過強大的分析和洞察更深入地了解您的業務。
Lattice
lattice.com
Lattice 是一個人員管理平台，匯集了所有工具、工作流程和見解，幫助組織在獲勝文化中培養敬業且高績效的員工。透過將持續績效管理、員工敬業度調查、薪酬管理和職業發展工具整合到一個互聯解決方案中，萊迪思可以提供強大的人員分析，供人力資源和人員團隊使用，以推動產生有影響力的業務成果。萊迪思連續三年躋身 Inc. 500 家成長最快的私人公司排行榜，並被 99% 的員工評為最佳工作場所，為全球 5,000 多家客戶提供服務，包括 Slack、Cruise 和 Reddit。
Zimyo
zimyo.com
Zimyo 是一個廣泛的人力資源技術平台，可解決複雜的人力資源挑戰，同時簡化和自動化日常人力資源運作。 Zimyo 受到 Bajaj Capital、Yashraj Films、TVF、Apollo Tyres、Capital Motion、SOHO House、Qatar Wire Products 和其他 2,000 家現代組織的信賴，提供一整套產品，包括人力資源和薪資、出勤、績效、申請人追蹤、參與度和40 個其他模組。透過利用這些解決方案，任何規模的組織都可以自動化人力資源運營、運行無錯誤的工資單、按時支付工資、跟踪員工出勤、入職/離職員工、跟踪員工績效、解析簡歷、發送錄用通知書等等。與...
Goalscape
goalscape.com
Goalscape 是視覺化目標設定軟體，可協助團隊和個人設定、管理和實現目標。分享目標 ✓ 管理任務 ✓ 追蹤進度 ✓
Factorial HR
factorialhr.com
Factorial 是一款一體化軟體，可協助您在一個集中式系統中管理時間、人才和文檔，從而節省您的時間、消除錯誤並引導您走向成功。基於雲端的 Factorial HR 軟體專為中小型企業 (SMB) 設計，透過簡單直覺的介面解決問題，您將忘記電子表格，該介面可讓您優化和數位化所有手動流程。完整的人力資源解決方案，透過提供資訊和見解來自動化、簡化和理順管理流程，幫助公司改善管理並降低成本。
Sage HR
sage.hr
屢獲殊榮的人力資源科技公司，為全球客戶提供考勤、績效和招募管理。 14 天免費試用！設定簡單！隨時取消！
15Five
15five.com
15Five 的策略績效管理平台推動行動和影響，幫助企業及其員工蓬勃發展。結合生成式人工智慧、客製化分析和以人為本的原則，人力資源領導者可以透過360° 績效評估、敬業度調查、目標追蹤、經理髮展和持續回饋工具（例如指導性一對一和檢查）來加快敬業度、績效和保留率。
Profit.co
profit.co
Profit.co 的 OKR 軟體可協助您的組織使用以 OKR 為中心的方法執行策略。 Profit.co 讓您可以使用每季的計劃-執行-參與-學習週期更快地進行迭代。您可以在季度初規劃和調整 OKR，透過每週簽到和審核來追蹤執行情況，使用我們的協作功能促進高水準的員工敬業度，並使用高度結構化的反映和重置流程來改善組織學習。由於 Profit.co 是高度可自訂的，任何規模的組織都可以輕鬆開始使用 OKR。 Profit.co 還內建了策略追蹤、任務管理、員工敬業度和員工發展功能。透過即時報告和儀表板，管理人員可以查看團隊的進度並及早發現潛在問題。 Profit.co 與 Slack、Mic...
Leapsome
leapsome.com
具有前瞻性思維的公司（包括 Spotify、monday.com 和 Unity）的執行長和人力資源團隊使用 Leapsome 的平台來實現績效管理、員工敬業度和學習之間的閉環。作為人才支援平台，Leapsome 結合了目標和 OKR 管理、績效評估和 360 度、發展框架、員工學習和入職、員工敬業度調查、反饋和表揚、薪酬和晉升以及會議等工具。了解更多：Leapsome.com
Zenefits
zenefits.com
Zenefits 是一家總部位於美國的公司，為公司提供基於雲端的軟體即服務來管理人力資源，特別注重幫助他們辦理健康保險。
Anaplan
anaplan.com
Anaplan 是一種查看、規劃和經營業務的變革性方式。 Anaplan 使用其專有的 Hyperblock™ 技術，讓您能夠了解即時效能並預測未來結果，以便更快、更自信地做出決策。 Anaplan 支援整個企業的互聯策略和規劃，以推動您的業務向前發展。 Anaplan 總部位於舊金山，在全球擁有 200 多個合作夥伴和 2,000 多個客戶。 G2 類別包括：企業績效管理、預算與預測、薪酬管理、銷售與營運規劃、銷售績效管理、銷售規劃、供應鏈規劃與勞動力管理。
Namely
namely.com
即，這是您的員工會喜歡的唯一人力資源、薪資、福利和人才管理平台。它不僅僅是人力資源軟體：它是您需要的合規性和福利諮詢。
ZenHR
zenhr.com
在 ZenHR，我們致力於讓使用者安心。 ZenHR 不只是另一個人力資源軟體；它也是人力資源軟體。這是一種變革性的人力資源體驗，旨在幫助人力資源部門和員工達到禪宗狀態。憑藉我們的在地化功能和介面（包括勞動法、外籍人士法規、社會保險和稅法），ZenHR 的 HRMS 為中東和北非市場中從中小企業到企業客戶的所有人提供服務。
Vena
vena.io
Vena 是唯一一個完整的規劃平台，能夠幫助和激勵企業領導者以及財務和營運專業人士進行 Plan To Grow™。洛書利用洛書成長引擎、SaaS 平台和方法中 Excel 介面的熟悉性和靈活性，為您的計劃提供支援並引導您的成長之旅。超過 1,500 家世界領先的公司與 Vena 一起成長，包括耐吉、可口可樂聯合公司和堪薩斯城酋長隊。此外，洛書也與100多家世界級合作夥伴合作。 G2 類別包括：企業績效管理 (CPM) 軟體、預算和預測軟體、財務結算軟體、銷售績效管理軟體等。
Officevibe
officevibe.com
Workleap Officevibe 提供了參與、認可和績效管理的簡單工具。它使人力資源領導者能夠與經理合作，快速將回饋轉化為具體行動，建立有意義的認可文化，並推動持續的績效管理。它使公司中的每個人都能對頂尖人才的保留和團隊績效產生實際的影響。 Officevibe 是 Workleap 的一部分，Workleap 是一個讓工作體驗更簡單的平台，在 100 多個國家/地區擁有超過 20,000 名滿意的客戶。
WebHR
web.hr
WebHR 是一款社交一體式人力資源軟體，涵蓋了公司最重要的資產（員工）從「僱用」到「退休」的所有內容。 WebHR 將使您的人力資源團隊能夠輕鬆有效地開始管理您的人力資源。 WebHR 不僅是 HR 不可或缺的工具，也是整個公司不可或缺的工具。 WebHR 是基於軟體即服務 (SaaS) 和雲端運算模型。
Small Improvements
small-improvements.com
Small Improvements 是一個靈活的績效管理工具包，可幫助 700 多家公司的員工成長並取得成功。它具有高度可配置性——您可以更改和組合構建塊以滿足您組織的需求，還可以調整外觀。 Zapier、Duolingo、Soundcloud、GetYourGuide 和 Strava 等中小型公司使用我們的工具來支持他們的回饋文化。透過以下核心功能的任意組合，鼓勵及時、有意義的回饋並建立牢固的工作關係：目標、1:1 會議、讚美、回饋請求、360 度回饋、績效評估、脈搏調查和保留分析。如需參觀和 30 天免費試用，請造訪我們的網站 www.small-improvements.com
Compass
getcompass.ai
Xoxoday Compass 是一個激勵和佣金管理平台，可協助企業增加收入並將其最大的銷售費用轉化為業務成長動力。我們協助銷售和收入營運團隊設計、規劃、自動化和簡化複雜的激勵和佣金結構。憑藉類似遊戲的元素、獎勵、認可、溝通和分析功能，Compass 讓您能夠吸引並增強您的創收團隊。結果是——提高了銷售效率、加快了銷售業績、減少了激勵處理時間、節省了激勵預算等等。 Compass 適用於不同產業，支援不同的用例，從銀行到金融服務、保險、快速消費品、SaaS 和物流等。將 Compass 連接到您的 CRM、HCM、ERP 或任何日常工作工具。它預先建立了與 Hubspot、Salesforce...
factoHR
factohr.com
使用factoHR 提升您的人力資源管理，factoHR 是一個先進的、以行動為中心的 HCM 平台，可以自動化從招聘到退休的每個人力資源職能。我們的智慧平台提供可行的見解，使您能夠更快地實現業務目標。加入 3500 多家企業和 260 萬員工隊伍，其中包括塔塔鋼鐵 (BSL)、梅賽德斯奔馳、Wipro、Denso Group、BSE 和 Cycle Agarbatti 等行業巨頭。像他們一樣，體驗生產力高達 87% 的提升。主要優勢： 統一平台：利用我們的無縫整合工具提高生產力。員工敬業度：利用即時情緒分析來維持團隊的敬業度。策略成長：實施 OKR 和 KPI 以推動組織成功。資源最佳化：詳...
Inspire Software
inspiresoftware.com
Inspire 是一個功能強大的軟體平台，它使用尖端的人工智慧來簡化企業策略、促進員工協作並提高績效。透過 Inspire AI，員工可以在動態工作空間中建立 SMART 目標和 OKR，從而增強責任感並推動明確的業務成果。 Inspire 已被證明可以提高員工敬業度，帶來顯著的成果，例如收入翻倍和員工流失率降低 35%。利用 Inspire Software 改變您的文化並發揮最佳水平。