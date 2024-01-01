WriteRightAI 是一款由人工智慧驅動的寫作教練，旨在提高不同熟練程度的英語文法和句子寫作技能。該工具提供了一個基於人工智慧的語法檢查器，可以提供使用者寫作的回饋，旨在提高其有效性。 WriteRightAI 的功能擴展到練習題，使用者可以利用這些練習來增強對英語文法的理解和應用。 該系統還採用人工智慧來產生有關如何改進和專業化用戶寫作的建議，使其更加獨特。 另一個顯著功能是自由文字語法檢查（專業版），專為尋求評估電子郵件、作業或簡歷的人而設計。使用者只需將文字複製並貼上到檢查器中，即可快速、有效率地檢查語法。 該服務有多種套餐可供選擇，包括免費和付費訂閱，以滿足廣泛的用戶需求。

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