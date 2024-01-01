替代項 - Workona
Desktop.com
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適用於遠端或混合團隊以及數位生活組織者的完整解決方案 - 集中式工作空間是管理基於網路的資源和線上多個團隊、專案或業務的更聰明方式。
Basaas
basaas.com
透過 Basaas，您可以為每位員工實現無縫數位化工作，同時提高生產力。 Basaas 包括統一整合的數位工作場所和跨應用程式任務管理，可提高您的工作效率。您可以透過獨立於裝置的數位工作場所為每位同事提供支持，並為團隊或部門分發您的應用程式。您還可以將所有任務管理工具整合到整體解決方案中，並在單一解決方案中簡化所有員工的日常工作。
MangoApps
mangoapps.com
MangoApps 將內部網路、通訊和培訓整合到一個統一的平台中，彌合了辦公桌員工和無辦公桌員工之間的差距。
Huler
huler.io
簡化和組織工作、生活和娛樂。 HulerHub 是您的軟體、網站、連結、文章和內部系統的數位啟動板 - 專為企業打造，由您客製化。你的工作。你的方式。
AvePoint
avepoint.com
充滿信心地合作。 AvePoint 提供最先進的平台來優化 SaaS 營運和安全協作。全球超過 17,000 家客戶依靠我們的解決方案來實現 Microsoft、Google、Salesforce 和其他協作環境中的數位工作場所現代化。 AvePoint 的全球通路合作夥伴計畫包括 3,500 多家託管服務供應商、加值經銷商和系統整合商，我們的解決方案在 100 多個雲端市場中提供。 AvePoint 成立於 2001 年，五次榮獲微軟年度全球合作夥伴獎，總部位於新澤西州澤西市。