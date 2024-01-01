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Wordscope 是一款綜合性人工智慧工具，旨在簡化文件翻譯流程。它提供了廣泛的功能組合，以確保翻譯的品質和一致性。 該工具採用神經機器翻譯來提高生產力。 Wordscope 允許使用私人翻譯記憶庫儲存和重複使用翻譯，從而防止冗餘。 包容性術語資料庫有助於保持不同類型內容和媒體的一致性。該工具還受益於公共翻譯記憶庫，可以使用官方多語言網站的翻譯。 其他功能包括用於忠實於原始文本的比較修訂工具、用於錯誤檢測的品質控制工具以及用於增強風格的同義詞列表。 它允許多個翻譯人員之間共享項目，為大型作品提供多功能性。該工具支援多種語言。除了技術功能外，Wordscope 還專為遠端存取而設計，可在 MAC 或 PC 上的任何位置進行翻譯。 總體而言，Wordscope 是專業翻譯人員的一體化解決方案，旨在提高生產力和收入。

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