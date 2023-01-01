替代項 - Wordfast

Bureau Works

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Bureau Works 是一個基於雲端的翻譯管理系統，可將複雜的翻譯和在地化管理轉變為簡單且可預測的活動。我們的技術解決了整個翻譯管理的問題。從知識管理到績效管理和付款，Bureau Works 讓您能夠專注於完成工作，而不必擔心使用多個系統、電子表格和例外情況來管理翻譯的痛苦。與您的譯者和代理商合作，或透過我們的自動化引擎透過全球頂級翻譯人才精心策劃的網絡無縫地完成您的工作。我們是一家總部位於矽谷的新創公司，擁有超過 30 人的團隊，分佈在世界各地。我們從來不滿足於解決本地化管理的一個或另一個組成部分。我們相信總有一個更簡單、更好的方法來有效管理翻譯，我們只需要找到它。一次又一次。了解更多...