替代項 - Wobb
Later
later.com
領先的視覺行銷平台，可讓您規劃、安排、發布和衡量 Instagram 和社群媒體貼文的結果。
Impact
impact.com
Impact Partnership Cloud™ - 世界領先的合作夥伴自動化解決方案，發現、管理、保護、優化所有合作夥伴管道，實現真正的指數增長。
LTK
shopltk.com
從您信任的 LTK 影響者那裡購買最新的時尚、家居、美容、健身產品。工作服創意、婚禮賓客禮服、旅行穿搭等等。
PartnerStack
partnerstack.com
合作夥伴關係管理軟體可擴展任何計劃：聯營公司、經銷商、行銷等。了解 SaaS 公司為何借助 PartnerStack PRM 實現發展。
GRIN
grin.co
GRIN 是電子商務品牌最好的影響者行銷軟體。我們的人工智慧平台包括超過 3,200 萬影響者套件、活動工作室、報告和分析、支付和產品履行、完整內容媒體庫等。
Meltwater
meltwater.com
了解 Meltwater 如何幫助公關和行銷團隊監控新聞和社群媒體的媒體報導並增強品牌管理。
Keyhole
keyhole.co
Keyhole 是一家主題標籤分析和社交媒體分析公司，為 Twitter、Instagram 和 Facebook 提供帶有主題標籤追蹤的即時數據。
BrandChamp
brandchamp.io
蓬勃發展的品牌是由大使打造的。與 Shopify、Amazon 和 WooCommerce 整合的一體化品牌大使管理軟體。
Emplifi
emplifi.io
優化數位客戶旅程。 Emplifi 的客戶體驗軟體和社群媒體管理軟體的統一平台縮小了 CX 差距。
Affable.ai
affable.ai
影響者行銷平台 Affable 讓全球品牌、代理商和 D2C 電子商務品牌輕鬆找到影響者、管理活動並衡量投資報酬率！經過驗證的影響者。 100+ 客戶。
Perpetua
perpetua.io
電子商務的成長基礎設施。 與數千家使用 Perpetua 零售媒體執行和智慧軟體的企業一起，在亞馬遜、沃爾瑪、Instacart 和其他市場上實現盈利規模增長。
HypeAuditor
hypeauditor.com
一體化解決方案，助力您的影響力行銷。 管理影響者行銷活動的整個生命週期。
Traackr
traackr.com
Traackr 是數據驅動的影響者行銷的記錄系統，行銷人員用它來投資正確的策略、簡化行銷活動和規模化計劃。
Skeepers
octoly.com
領先的影響者行銷平台 Octoly 透過大規模連結經過審查的微影響者和消費者，幫助品牌提高知名度、建立信任並促進銷售。品牌利用我們精心策劃的社群創建社交媒體貼文和電子商務評論，以換取優質產品。
StarNgage
starngage.com
在 StarNgage，我們相信社群分發的視覺內容是廣告的未來。現在，這種情況正在 Instagram 上發生，我們希望幫助品牌參與這場冒險並在 Instagram 上獲勝。該平台允許品牌衡量他們的 Instagram 行銷努力並吸引有影響力的人來創建內容。
GrowthHero
growthhero.io
GrowthHero 是一款功能強大的聯盟行銷、影響者和推薦行銷軟體，集一體。起價只需 49 美元下午，GrowthHero 隨您擴展！完全靈活的工具助您成功： - 白標合作夥伴門戶，完全自定義，無需代碼- 共享可自定義的跟踪URL 和/或折扣代碼- 通過Stripe、API、Zapier、Shopify 應用程序、BigCommerce 應用程序集成- 適合任何業務類型 -市場領先的 API/ Zapier 連接，進一步客製化和自動化 - 卓越的價值。不要為 3 個獨立的合作夥伴軟體平台支付過多費用# 聯盟行銷軟體 - 招募聯盟成員。讓聯盟公司透過 Marketplace Listings ...
MagicLinks
magiclinks.com
MagicLinks 是一個屢獲殊榮的影響者行銷平台，並獲得 B Corporation 認證，與創作者和世界領先的消費品牌一起推動社交商務。 MagicLinks 的專有技術 Match Intelligence™ 為希望提高社群媒體知名度、參與度和銷售量的品牌提供策略性創作者匹配。該平台提供可擴展、有數據支援的電子商務解決方案，具有可靠的投資回報率和全通路報告，同時也為創作者提供了賺取和發展業務的可靠方式。
Tagshop
tagshop.ai
Tagshop 是一個社交商務、可購物UGC 和視覺購物平台，適用於電子商務品牌和線上商店，透過標記產品並在其網站上發布可購物圖庫來啟動用戶生成的內容或品牌的社交內容，以提高轉化率、推動銷售、建立社交媒體信任、參與和無縫的購物體驗。
Influence.co
influence.co
作為創作者所需的一切。 加入第一個為影響者和創作者設計的專業網絡。立即建立您的個人資料，以賺錢、互相學習並透過社群結識新朋友。
Taggbox
taggbox.com
#1 使用者生成內容平台，用於跨不同行銷接觸點建立和發布 UGC 活動。完美的 UGC 平台，可成功提高品牌信任度、知名度、用戶參與度和銷售量。
Fohr
fohr.co
Fohr 是頂級影響者行銷公司之一，致力於將合適的影響者和品牌大使與頂級品牌聯繫起來。請立即造訪我們的網站。
#paid
hashtagpaid.com
付費主題標籤 - 在一個平台上與創作者進行配對、發起活動並運行創作者白名單。影響者行銷現在安全、簡單、快速。
Audiense
audiense.com
了解受眾並獲得更好的行銷結果、社群媒體結果、影響者結果、媒體策略、成長策略或廣告支出回報所需的一切。 將消費者細分和文化洞察置於策略的中心，讓您的團隊能夠以前所未有的方式了解受眾。 了解什麼能激勵您的受眾、感動他們並影響他們。
Upfluence
upfluence.com
透過創作者行銷推動銷售。 影響者行銷、聯盟計劃、創作者管理、用戶生成內容、品牌大使：建立有價值的合作夥伴關係來發展您的業務。
Yoloco
yoloco.io
Yoloco 是一個專為社交網路上準確的影響者分析而設計的平台。由於現代科技、機器學習和內部開發的使用，Yoloco 幫助使用者取得成功開展廣告活動所需的所有資料。該平台提供了強大的工具，您可以使用它們： - 使用強大的過濾器搜尋影響者 - 包含 20 多個指標的影響者分析報告 - 影響者外展 - 競爭對手分析 - 行銷活動管理器
Wowzi
wowzi.co
Wowzi 是一家全球領先的科技公司，致力於幫助中小企業、跨國公司、創意機構、研究公司和非政府組織與我們多元化的非洲創作者社群建立聯繫。 Wowzi 平台可協助品牌為社群廣告釋放創作者行銷的力量。 Wowzi 總部位於肯亞內羅畢，在加納、奈及利亞、南非、坦尚尼亞、烏幹達和整個歐洲設有團隊。
ViralMango
viralmango.com
ViralMango 是一個線上市場，使品牌能夠與經過驗證的微型和奈米影響者建立聯繫，以實現互惠互利的合作。該平台為創作者提供了展示技能並擴大追隨者的空間，同時允許企業利用影響力行銷的力量來接觸目標受眾。透過促進這些聯繫，ViralMango 正在徹底改變品牌和創作者合作創建引人入勝且真實內容的方式。
Upcred Advertiser
upcred.ai
UPRED 希望成為一個全球創作者經濟多元宇宙，透過帶來更多的真實性、可見性和技術改進來增強世界創作者經濟的能力。 UPRED GDS：為所有企業提供一站式解決方案，使他們能夠參與創作者經濟。 UPRED Multiverse：UPRED的Multiverse建立在UPRED GDS之上，將為創作者和企業解決一系列與創作者經濟相關的問題。 UPRED 總部位於印度班加羅爾，目前在全印度開展業務，並在美國、英國、杜拜、新加坡、日本和世界其他地區開展影響力行銷活動，能力有限。欲了解更多信息，請聯繫 [email protected] 並聯繫[email protected]
Upcred Customer
upcred.ai
UPRED 希望成為一個全球創作者經濟多元宇宙，透過帶來更多的真實性、可見性和技術改進來增強世界創作者經濟的能力。 UPRED GDS：為所有企業提供一站式解決方案，使他們能夠參與創作者經濟。 UPRED Multiverse：UPRED的Multiverse建立在UPRED GDS之上，將為創作者和企業解決一系列與創作者經濟相關的問題。 UPRED 總部位於印度班加羅爾，目前在全印度開展業務，並在美國、英國、杜拜、新加坡、日本和世界其他地區開展影響力行銷活動，能力有限。欲了解更多信息，請聯繫 [email protected] 並聯繫[email protected]
Upcred Creator
upcred.ai
UPRED 希望成為一個全球創作者經濟多元宇宙，透過帶來更多的真實性、可見性和技術改進來增強世界創作者經濟的能力。 UPRED GDS：為所有企業提供一站式解決方案，使他們能夠參與創作者經濟。 UPRED Multiverse：UPRED的Multiverse建立在UPRED GDS之上，將為創作者和企業解決一系列與創作者經濟相關的問題。 UPRED 總部位於印度班加羅爾，目前在全印度開展業務，並在美國、英國、杜拜、新加坡、日本和世界其他地區開展影響力行銷活動，能力有限。欲了解更多信息，請聯繫 [email protected] 並聯繫[email protected]
Ubiquitous
ubiquitousinfluence.com
Ubiquitous 為世界上最大的品牌解鎖了影響者行銷，其中重點關注 TikTok。我們是一個利用成熟的數據基礎設施構建的全方位服務解決方案，利用預測分析和機器學習，在我們世界一流的戰略和執行團隊的基礎上優化影響者營銷策略。無論您是專注於品牌知名度、透過創作者主導的自然內容創作來提高社會影響力，還是製定直接成長策略，我們都能滿足您的需求。我們與各種規模的品牌和行銷機構合作過，包括 Lyft、迪士尼、American Eagle、Netflix、FabFitFun 和其他 200 多家。我們相信，品牌需要的不僅僅是自助服務軟體來有效利用成長最快的營銷垂直領域，這就是為什麼我們在該領域最成熟的數...
TrueFanz Influencers
truefanz.com
TrueFanz 幫助內容創作者和品牌透過線上發佈內容獲得報酬。在 TrueFanz 上，您最大的支持者可以透過向他們提供對您的內容的 VIP 存取權來成為積極的參與者。透過 TrueFanz，您可以讓您最大的支持者存取內容、社群並深入了解您的創作過程。作為交換，您將獲得自由和靈活性，在實現目標的同時盡最大努力！
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Stellar
stellar.io
Stellar 的網紅行銷解決方案讓您更聰明、更快速、更有效率地進行行銷活動。透過Stellar 直覺且易於使用的軟體，行銷人員可以拋棄電子表格，自動化尋找影響者的繁瑣手動流程，對他們參與的影響者做出數據驅動的決策，安排和自動化工作流程，甚至預測和衡量行銷活動投資報酬率。憑藉我們尖端的技術和熱情的員工，Stellar 軟體和代理商已經為世界各地和各個行業的許多公司提供了幫助。
Socialveins
socialveins.com
它是一個有影響力的行銷平台，活動經理可以與平台上註冊的數千名創作者一起發起和管理他們的活動
Social Native
socialnative.com
一體化 UGC 平台和影響者解決方案，為品牌內容提供支援。創建、獲取和優化用戶生成的內容和社交內容。
Socialfaim
socialfaim.com
Socialfaim 是一個人工智慧驅動的影響者行銷和創作者管理平台。我們提供最好的服務，並幫助品牌根據社群媒體平台的影響力、人口統計和受眾來識別影響者。我們的人工智慧工具可協助您與真正與真正的追隨者互動的最佳影響者建立聯繫。 Socialfaim 工具可協助您追蹤活動並衡量效果。
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Sauce 將您的 Instagram 和 TikTok 變成迷人的購物體驗，釋放您的品牌潛力，透過用戶生成內容培育社區，並透過影響者合作夥伴關係擴大銷售。
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SARAL 是專為電子商務品牌打造的簡單有效的影響者行銷平台。尋找未開發的影響者、自動化外展、管理關係、追蹤績效和發送付款 - 一切都在同一個屋簷下！獲取免費試用並親自測試！
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Rizer 平台是品牌和廣告商使用的雲端為基礎的軟體。 Rizer Social 定位為績效行銷和商業智慧工具，與其他更專注於交易市場的平台完全不同。我們的解決方案透過管道和受眾的透明度和績效基準測試，降低了廣告商的風險，並在與有影響力的人合作時擴大了結果。
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Promoty 是一種影響者關係行銷工具，可協助品牌和代理商找到合適的創作者、管理影響者關係並節省影響者行銷時間。
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primetag.com
Primetag 是一款功能強大的影響者行銷軟體，旨在讓複雜的事情變得簡單，讓困難的事情成為可能。
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linkpizza.com
Linkpizza 是一個影響者行銷平台，允許廣告商搜尋、尋找影響者並與影響者建立聯繫，並在其平台上管理影響者活動。 Linkpizza 的網路上有超過 3,500 位影響者，主要專注於荷蘭市場
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用於探索創意合作世界的創新平台。讓自己沉浸在一個充滿活力的社區中，這裡匯集了非凡的思想，塑造藝術、設計、時尚等領域的未來。釋放您的藝術潛力，與志同道合的夢想家聯繫，並開始超越界限的變革性合作夥伴關係。有了 LeaLi，您就有能力放大您的聲音，激發您的靈感，並在世界上留下不可磨滅的印記。擁抱無限的可能性，立即加入我們，探索、創造和重新定義協作的含義。
joinbrands
joinbrands.com
JoinBrands 是一個影響者和用戶生成內容 (UGC) 市場，您可以在其中快速將您的品牌與數千名內容創作者和 TikTok 影響者聯繫起來，以推廣您的產品和服務。
IQFluence
iqfluence.io
QFluence 是一個人工智慧驅動的影響力行銷平台，它正在改變品牌和行銷機構與其受眾聯繫的方式。我們的平台利用人工智慧使影響力行銷更加個人化和有效。我們幫助企業找到合適的影響者，並根據受眾的喜好制定活動。這意味著更好的參與度和更強的品牌忠誠度。 IQFluence 也為行銷人員提供即時數據洞察，幫助他們做出明智的決策並充分利用他們的行銷活動。
inzpire.me
inzpire.me
inzpire.me 是全通路影響者行銷平台。發現創作者、建立關係、存取經過驗證的數據並衡量投資回報。
Influentials
influentials.com
我們是一個歐洲端到端行銷平台，讓品牌與有影響力的人合作。我們負責所有繁重的工作，使您能夠專注於開展成功的活動來發展您的業務。
Influencer Searcher
influencersearcher.com
影響者搜尋器是一種工具，用於根據影響者內容的性質（例如時尚、遊戲、媽媽）來識別影響者，並深入了解他們的受眾。該工具還可以透過將您在某個活動中合作的影響者分組在一起來幫助您追蹤和管理影響者活動。
influData
infludata.com
influData 能夠對 Instagram、TikTok、YouTube 和 YouTube Shorts 上超過 2000 萬的影響者及其受眾進行深入搜尋和分析，並提供具有追蹤、報告和社交聆聽功能的全面且可自訂的活動管理。該工具已經在 5,000 多個活動中證明了自己，適合各種規模的代理商、品牌和公司。在我們的人工智慧搜尋中，您可以從 50 多個針對創作者、受眾和內容的搜尋和篩選條件中進行選擇。 influData 基於參與度、智慧媒體價值、粉絲成長等，提供對影響者廣告活動潛力的寶貴見解，提供精確的粉絲洞察，並區分真正的粉絲和假粉絲。除了追蹤和報告活動和個人創作者之外，全面的活動管理還提...
HOLLYFY
hollyfy.com
人工智慧配對平台，供廣告商和內容創作者進行影響者行銷、贊助、植入式廣告和品牌娛樂交易。提出報價、發送提案、開始/完成交易並發展您的業務。
Drope.me
drope.me
Drope.me 是一個連結遊戲公司、微主播及其社群的影響者行銷平台。我們幫助遊戲發行商和開發人員與主播進行效果行銷活動。同時，Drope.me 透過與遊戲品牌合作，幫助微主播開始透過其活動獲利。
CreatorsJet
creatorsjet.com
CreatorsJet 是一個開創性的一體化平台，為內容創作者和機構提供無縫解決方案，從快速 Jet Kit 創建到多平台社交連接和即時統計共享，促進輕鬆的品牌合作。
CreatorDB
creatordb.app
CreatorDB 是一個影響者行銷平台，使用戶能夠發現影響者、分析市場和追蹤活動，擁有超過 300 萬影響者、130 多個過濾器、500 多個主題和近 9000 個利基市場。 CreatorDB 為用戶提供了對影響者行銷的精細訪問，旨在使他們能夠使用 130 多個搜尋條件來發現合適的影響者。此外，使用者還可以： 在幾秒鐘內將個人創建者的結果與其主題的平均結果進行比較，以進行基準測試。追蹤活動，區分與品牌相關的所有內容，並獲取匯總資訊。透過「品牌」部分專注於競爭，可以看到他們正在做什麼以及他們的內容表現如何。看看圍繞不同主題的內容表現如何，以決定參與的時間和地點。存取有關創作者和主題人口統計的...
Creable
creable.com
Creable 是一款經濟高效的一體化影響者行銷平台，可簡化整個影響者行銷流程。從尋找和分析完美的影響者、與他們溝通，到管理活動、追蹤後期表現和自動化報告。 Creable 擁有業界最大的影響者資料庫，涵蓋Instagram、TikTok 和YouTube 上超過3 億的影響者、先進的搜尋功能以及一整套人工智慧驅動的功能，提供實惠的價格、靈活的訂閱選項以及現代化、易於使用的服務。使用者介面。利用 Creable 的人工智慧洞察力，透過與不僅與您的品牌產生共鳴，而且擁有高度參與和相關受眾的影響者建立聯繫，最大限度地提高投資回報率。
Brinfer
brinfer.com
Brinfer 擁有龐大的影響力群體，使品牌和機構能夠找到最適合其業務的內容創作者。他們能夠透過進階搜尋和篩選器找到不同類別中最具影響力的內容創作者，並根據每個影響者的表現和關鍵績效指標獲得獨特的分析和評分。品牌和機構可以根據地點、年齡、內容類型、語言或表現來尋找影響者。另一方面，有影響力的人可以訪問活動簡介並提交申請以參與任何活動。一旦選擇，他們可以在平台內與品牌一起定義所有細節，以創建最佳內容並對受眾產生影響。
Boksi.com
boksi.com
有影響力的行銷活動。具有完全使用權的定製品牌照片和影片。超過 10,000 位出色的創作者。一切都在一個易於使用的平台上。
atisfyreach
atisfyreach.com
首個即時數據驅動的影響者經濟 AtisfyReach 提供自助式端到端影響者行銷技術，可輕鬆實現高投資回報率和全通路規模。 AtisfyReach 重新定義了影響者行銷。這個機器學習、人工智慧驅動的平台為影響者行銷帶來了新的活力，使企業能夠快速購買大規模活動。我們的演算法使用機器學習、人工智慧、數據和人口統計資訊來確保您的合約與我們的合作夥伴平台 Atisfyre 上最適合您的受眾的人員相匹配。在過去十年中電子商務不斷變化的格局中，對影響者的需求不斷增加，從小型企業到大型企業都將其引入行銷策略中。我們支持主要的社群媒體平台——Facebook、Instagram、YouTube、Twitch ...
Ampifi.io
ampifi.io
Ampifi 讓中小型企業招募有影響力的人、追蹤他們的貼文並報告結果。
Aggero Software
aggero.io
Aggero 為您分析來自所有主要社群媒體平台的數千小時的影片內容。它使用人工智慧技術來提取獨特且相關的影片見解，例如觀眾情緒數據、參與率以及影片和文字中品牌或產品提及的熱門時刻。作為一種社交聆聽工具，它理解創作者在影片中所說和展示的內容。此外，它將其與受眾反應聯繫起來，允許即時創作者主導的活動優化，以實現最大程度的參與。