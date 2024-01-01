Wizdeo Analytics
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Wizdeo 是一家領先的 YouTube 數位代理商，與歐洲頂級品牌合作，迄今為止，共有超過 160 個品牌內容影片為其客戶產生了超過 5500 萬次自然觀看次數。我們與所有產業領域合作，包括快速消費品、遊戲、行動應用程式、玩具和非政府組織。 Wizdeo 的代理商和MCN 業務得到Wizdeo Analytics (analytics.wizdeo.com) 的支持，這是一種專有的大數據工具，可追蹤和分析全球超過70 萬個頻道，其中包括1.7 萬個品牌頻道、5500萬個影片、4000 萬個用戶。 Wizdeo Analytics 為創作者和品牌提供自動和個人化的建議，以進一步發展其頻道的受眾並基準競爭：YouTube 市場份額、頂級影響者和最佳廣告活動。 Wizdeo Analytics 還可以將 Youtube 創作者與品牌對特定品牌內容活動的需求進行匹配，並允許他們透過有影響力的受眾群體來定位最有利可圖的受眾群體。
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